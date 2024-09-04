Вагітні жінки мають виключити з раціону ці 4 продукти

Продукти, яких слід уникати під час вагітності

Сирі або необроблені морепродукти, наприклад суші

Доктор Сара Бонза пояснила, що ви можете заразитися харчовими хворобами, такими як Listeria, Salmonella та Vibrio cholerae. Це може спричинити інфекцію під час вагітності та призвести до викидня, ранніх пологів або інфекції.

М'які сири та непастеризоване молоко (наприклад, фета, сир з блакитною пліснявою)

Такі продукти можуть містити Listeria і можуть проникати через плаценту та викликати лістеріоз, який вражає дитину, яка росте. Вагітні жінки мають вищий ризик серйозних проблем через лістеріоз.

Лістеріоз - це рідкісна інфекція, спричинена бактеріями під назвою лістерія. Зазвичай він проходить сам по собі, але, деякі люди можуть серйозно захворіти. Вагітним жінкам триматися подалі від м’яких сирів з блакитними прожилками, таких як Дана Блу, горгонзола та рокфор, якщо вони не пройшли термічну обробку.

Що стосується решти сирної дошки, тверді сири, виготовлені з пастеризованого молока, повинні бути безпечними для вживання під час вагітності.

Сире або недоварене м'ясо та яйця

Такі продукти можуть містити сальмонелу, кишкову паличку та toxoplasma gondii, паразита, який може викликати токсоплазмоз, який може призвести до сліпоти у дитини. Доктор Бонза каже, що вагітні частіше заражаються цими продуктами, оскільки їхня імунна система пригнічена.

Але добре приготоване холодне та попередньо упаковане м’ясо, таке як шинка, яловичина, курка та індичка, безпечне для споживання та містить білок, необхідний для росту клітин, додали вони.

До слова, краще уникати продуктів, які містять сирі або недоварені яйця, таких як тірамісу та домашній майонез.

Алкоголь

Спиртні напої можуть заважати здоровому розвитку плоду та може призвести до розладів фетального алкогольного спектру, які включають безліч фізичних, поведінкових і проблем з навчанням.