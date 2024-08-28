ua en ru
Ср, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Японка з "блакитної зони довгожителів" назвала напій №1, який треба пити всім

Середа 28 серпня 2024 12:47
UA EN RU
Японка з "блакитної зони довгожителів" назвала напій №1, який треба пити всім Який напій вживають довгожителі з Японії (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Жителька Японії Мічіко Таміока народилася у Нарі в оточенні чайних полів. Вона розказала, який напій вона радить пити усім для молодості.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

Який напій для молодості вживають японці

Мова йде про матчу. Напій містить ключові поживні речовини, такі як вітаміни А, С і К; клітковина; протеїн і амінокислота l-теанін, яка, як було показано, допомагає покращити сон, зменшити стрес і підвищити когнітивні функції.

Матча також містить поліфеноли, такі як епігалокатехінгалат (EGCG). Поліфеноли - це природні рослинні сполуки з високим вмістом антиоксидантів, які можуть допомогти боротися з хворобами та запаленнями.

Дослідження також показали, що матча може знизити ризик серцево-судинних захворювань і покращити здоров’я кишечника.

Є так багато способів споживання матчі, включаючи солодощі, такі як тістечка, печиво, чіа-пудинг і моті (японський десерт).

Японка з &quot;блакитної зони довгожителів&quot; назвала напій №1, який треба пити всімТак виглядає матча (Скриншот)

Як заварює матчу Мічіко Таміока

"Я кип’ячу приблизно 60 грамів води. Потім наливаю півсклянки гарячої води в свою миску і за допомогою часена (бамбукового віночка для чаю) кілька разів обертаю у воді, щоб очистити інструменти.

Після цього я зливаю воду, а потім витираю все чистою ганчіркою або паперовим рушником.

За допомогою чашаку (традиційної бамбукової ложки для чаю) я відміряю два грами зеленого порошку матча та кладу його на дно миски.

Повільно заливаю порошок приблизно 60 мл гарячої води і насолоджуюся ароматом, що з'являється.

Я обережно тримаю миску лівою рукою і збиваю, стежачи за тим, щоб чейзен тримався вертикально, приблизно 20 секунд".

Читайте також, найвідоміші довгожителі розповіли, що вони їдять та що категорично не вживають.

Ми розповідали, як харчуються довгожителі з "блакитних зон".

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я
NEWS
Артсистеми, дрони та 1090 загарбників: Генштаб назвав оновлені втрати РФ
Артсистеми, дрони та 1090 загарбників: Генштаб назвав оновлені втрати РФ