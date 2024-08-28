Японка з "блакитної зони довгожителів" назвала напій №1, який треба пити всім

Жителька Японії Мічіко Таміока народилася у Нарі в оточенні чайних полів. Вона розказала, який напій вона радить пити усім для молодості.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

Який напій для молодості вживають японці

Мова йде про матчу. Напій містить ключові поживні речовини, такі як вітаміни А, С і К; клітковина; протеїн і амінокислота l-теанін, яка, як було показано, допомагає покращити сон, зменшити стрес і підвищити когнітивні функції.

Матча також містить поліфеноли, такі як епігалокатехінгалат (EGCG). Поліфеноли - це природні рослинні сполуки з високим вмістом антиоксидантів, які можуть допомогти боротися з хворобами та запаленнями.

Дослідження також показали, що матча може знизити ризик серцево-судинних захворювань і покращити здоров’я кишечника.

Є так багато способів споживання матчі, включаючи солодощі, такі як тістечка, печиво, чіа-пудинг і моті (японський десерт).

Так виглядає матча (Скриншот)

Як заварює матчу Мічіко Таміока

"Я кип’ячу приблизно 60 грамів води. Потім наливаю півсклянки гарячої води в свою миску і за допомогою часена (бамбукового віночка для чаю) кілька разів обертаю у воді, щоб очистити інструменти.

Після цього я зливаю воду, а потім витираю все чистою ганчіркою або паперовим рушником.

За допомогою чашаку (традиційної бамбукової ложки для чаю) я відміряю два грами зеленого порошку матча та кладу його на дно миски.

Повільно заливаю порошок приблизно 60 мл гарячої води і насолоджуюся ароматом, що з'являється.

Я обережно тримаю миску лівою рукою і збиваю, стежачи за тим, щоб чейзен тримався вертикально, приблизно 20 секунд".