Японка з "блакитної зони довгожителів" назвала напій №1, який треба пити всім
Жителька Японії Мічіко Таміока народилася у Нарі в оточенні чайних полів. Вона розказала, який напій вона радить пити усім для молодості.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.
Який напій для молодості вживають японці
Мова йде про матчу. Напій містить ключові поживні речовини, такі як вітаміни А, С і К; клітковина; протеїн і амінокислота l-теанін, яка, як було показано, допомагає покращити сон, зменшити стрес і підвищити когнітивні функції.
Матча також містить поліфеноли, такі як епігалокатехінгалат (EGCG). Поліфеноли - це природні рослинні сполуки з високим вмістом антиоксидантів, які можуть допомогти боротися з хворобами та запаленнями.
Дослідження також показали, що матча може знизити ризик серцево-судинних захворювань і покращити здоров’я кишечника.
Є так багато способів споживання матчі, включаючи солодощі, такі як тістечка, печиво, чіа-пудинг і моті (японський десерт).
Так виглядає матча (Скриншот)
Як заварює матчу Мічіко Таміока
"Я кип’ячу приблизно 60 грамів води. Потім наливаю півсклянки гарячої води в свою миску і за допомогою часена (бамбукового віночка для чаю) кілька разів обертаю у воді, щоб очистити інструменти.
Після цього я зливаю воду, а потім витираю все чистою ганчіркою або паперовим рушником.
За допомогою чашаку (традиційної бамбукової ложки для чаю) я відміряю два грами зеленого порошку матча та кладу його на дно миски.
Повільно заливаю порошок приблизно 60 мл гарячої води і насолоджуюся ароматом, що з'являється.
Я обережно тримаю миску лівою рукою і збиваю, стежачи за тим, щоб чейзен тримався вертикально, приблизно 20 секунд".
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