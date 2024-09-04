Беременные женщины должны исключить из рациона эти 4 продукта

Продукты, которые следует избегать во время беременности

Сырые или необработанные морепродукты, например суши

Доктор Сара Бонза объяснила, что вы можете заразиться пищевыми заболеваниями, такими как Listeria, Salmonella и Vibrio cholerae. Это может вызвать инфекцию во время беременности и привести к выкидышу, ранним родам или инфекции.

Мягкие сыры и непастеризованное молоко (например, фета, сыр с голубой плесенью)

Такие продукты могут содержать Listeria и могут проникать через плаценту и вызвать листериоз, который поражает растущего ребенка. Беременные женщины имеют более высокий риск серьезных проблем из-за листериоза.

Листериоз - это редкая инфекция, вызванная бактериями под названием Листерия. Обычно она проходит сам по себе, однако некоторые люди могут серьезно заболеть. Беременным женщинам держаться подальше от мягких сыров с голубыми прожилками, такими как Дана Блу, горгонзола и рокфор, если они не прошли термическую обработку.

Что касается остальной сырной доски, твердые сыры, изготовленные из пастеризованного молока, должны быть безопасными для употребления во время беременности.

Сырое или недоваренное мясо и яйца

Такие продукты могут содержать сальмонеллу, кишечную палочку и toxoplasma gondii, паразита, который может вызвать токсоплазмоз, который может привести к слепоте у ребенка. Доктор Бонза говорит, что беременные чаще заражаются этими продуктами, поскольку их иммунная система угнетена.

Но хорошо приготовленное холодное и предварительно упакованное мясо, такое как ветчина, говядина, курица и индейка, безопасны для потребления и содержит белок, необходимый для роста клеток, добавили они.

К слову, лучше избегать продуктов, содержащих сырые или недоваренные яйца, таких как тирамису и домашний майонез.

Алкоголь

Спиртные напитки могут мешать здоровому развитию плода и могут привести к расстройствам фетального алкогольного спектра, которые включают множество физических, поведенческих и проблем с обучением.