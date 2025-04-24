Чи отримала Ані Лорак новий український паспорт? Відповідь МЗС

Нещодавно російські пропагандиські ЗМІ запустили чутки про те, що співачка-зрадниця Ані Лорак нібито отримала новий український паспорт . У Міністерстві закордонних справ України прокоментували цю інформацію та роз’яснили, чи відповідає вона дійсності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТСН .

Оскільки в Росії, де нині проживає одіозна співачка, немає українського посольства, вона фізично не могла оформити паспорт у цій країні.

Саме тому, за словами російських медіа, Лорак начебто звернулася до консульств України у Грузії або Вірменії.

Ба більше, пропагандисти заявили, що артистка нібито відмовилася від по батькові, посилаючись на вигадані зміни у нових українських паспортах - хоча така інформація не відповідає дійсності. Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Як завжди, жодних доказів ці гучні твердження не супроводжували.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що провели перевірку й не виявили жодного підтвердження отримання Ані Лорак українського паспорта.

"Міністерство закордонних справ України спростовує дану інформацію, яка була розміщена в російських ЗМІ. Ми негайно відреагували на дану ситуація, перевірили всю інформацію, яка стосувалася можливого даного випадку через відомчу інформаційну систему, через посольство України у Вірменії та Грузії, на які посилалася російські ЗМІ", - йдеться в повідомленні. Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, у 2024 році, коли в Росії проходили так звані “вибори”, в інформаційному просторі активно поширювали чутки про те, що Ані Лорак нібито подала документи на отримання російського громадянства.

Сама співачка жодним чином не прокоментувала ці заяви - вона не підтвердила, але й не заперечила їх.