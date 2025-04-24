Беременная певица СолоХа попала в больницу: что известно

Украинская певица СолоХа, которая сейчас беременна третьим ребенком , сообщила о проблемах со здоровьем после возвращения с гастролей. Звезда показалась в больничной палате.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Вчера певица, которая выступает в спектакле "Наші Кайдаші" вместе с Тарасом Цымбалюком, Наталкой Денисенко, Ольгой Сумской, Владимиром Горянским и другими, отыграла в городе Шепетовка.

А сегодня она вышла в Stories, показав, что находится в больнице под капельницей.

"Друзья, приехала с гастролей. Вот лежу на капельнице, поднялся тонус матки. Была на УЗИ, врач сказал, что срочно нужно на капельницу. Потому что перенервничала", - отметила артистка.



Беременная певица СолоХа попала в больницу (скриншот)

Звезда откровенно рассказала о стрессовой ситуации на работе и призвала не терпеть пренебрежение, особенно к женщинам и будущим мамам.

"Не потому, что вышла на сцену как актриса. Все было безупречно, аншлаги, я получила невероятный опыт. И все было здорово. Но мой коллега неуважительно относится к женщине, к беременной женщине, к коллеге и к матери", - подчеркнула она.



Певица рассказала, что ее унизил коллега-актер (скриншот)

Кто именно ее обидел, певица и актриса уточнять не стала.

"Я не ожидала такого отношения, честно говоря. Я привыкла видеть в людях только хорошее, только доброе", - отметила она.



СолоХа показалась в больнице (скриншот)

"Хочу быть искренней с вами, хочу сказать: не позволяйте себя оскорблять. Нужно иметь уважение друг к другу на работе, в семье, тем более в такие трудные времена. Мой так живем в стрессе. Каждый день вы посмотрите, что происходит. Я плачу, когда смотрю новости или читаю, что гибнут дети, люди, наши воины. И еще когда мужчины, актеры, позволяют себе унижать беременную женщину. Да и вообще женщину", - эмоционально сказала она.



Афиша (фото: instagram.com/soloha_official)

Какие сплетни ходят о певице и новом "Холостяке" Тарасе Цымбалюке

В последние дни в СМИ появились слухи, что певица беременна от актера Тараса Цымбалюка, который стал новым героем реалити-шоу "Холостяк". Что якобы именно по рекомендации актера ее взяли в спектакль "Кайдаші", и в этот момент у них начался роман.

Цымбалюк уже успел опровергнуть слухи о беременности от него певицы.



Певица СолоХа и Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/soloha_official)

Кто такая СолоХа

Настоящее имя певицы - Тереза ​​Балашова, она также выступала под творческим псевдонимом Тереза ​​Франк.

В 2011 году активно сотрудничала с телеканалом "ОTV", вела на нем популярное шоу "Модная правда". Кроме того, была автором отдельной постоянной рубрики "Звездные родители в гостях у Терезы Франк" в журнале "Мама-инфо".

Свой творческий сценический образ певица изменила в конце 2015 года, превратившись из Терезы Франк в СолоХу по настоянию своего продюсера Владимира Бебешко.

Артистка успела записать более 20 песен, самые известные из которых "Стьопа", "Булочка", "Мамо, я дурна" и "Бліднесенька".

Что известно про личную жизнь СолоХи

Певица воспитывает двоих детей. От первого брака у нее есть дочь Ариана.

О втором муже СолоХи практически ничего не известно. В 2023 году она снова стала мамой - у нее родилась еще одна дочь Евлалия-Ева.

В марте 2025 года она рассекретила, что снова беременна.



СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)