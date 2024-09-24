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Вагітна Кошмал поскаржилась на важкий токсикоз і алергію

Анна Кошмал (Фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Любов Блажко

Нещодавно Анна Кошмал оголосила, що вдруге стане мамою, а тепер висловилася щодо зйомок у період своєї вагітності.

Що з цього приводу сказала популярна акторка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Кошмал про вагітність 

Зірка українських фільмів та серіалів зізналася, що влітку зіштовхнулася зі сильним токсикозом, алергією та ангіною. Відповідаючи на це питання, вона підкреслила, що "не варто вважати жінок слабкою статтю".

"Я відпрацювала влітку з важким токсикозом, алергією та ангіною. У актора, на секундочку, 12-годинний робочий день на ногах. І нехай не кажуть, що жінки - це слабка стать", - написала 29-річна акторка.

Анна Кошмал вагітна (Фото: instagram.com/smorkovkina) 

Окрім того, Анна також висловилася на тему веганства, оскільки відомо, що вона підтримує такий спосіб життя та раціон харчування. Зокрема, Кошмал зазначила, що свого первістка вона виносила також, будучи на повному веганстві, і наразі не бачить причин це змінювати.

"Баланс вітамінів та мікроелементів у мене завжди був у нормі - і до вагітності, і зараз. А взагалі, дуже легко лякати і приписувати гору непотрібних показників, бо просто "так треба за протоколом". Потрібно завжди розумно ставитися до того, що ти вживаєш, і дослухатися до свого організму", - пояснила вона. 

Кошмал стане мамою вдруге (Фото: instagram.com/smorkovkina) 

Наостанок Анна відповіла, чи збирається вона практикувати йогу під час вагітності.

"У першому триместрі взагалі не можна практикувати. Мені було дуже складно, бо йога - це єдине, що мене завжди швидко реанімувало в щільному графіку. Але у мене не було шансів: мене так нудило, що я навіть не могла нахилитися, не кажучи вже про виконання асан. З наступного понеділка я повертаюся до практик, але вже під пильним наглядом майстра", - підкреслила акторка.

Кошмал висловилася про вагітність (Фото: instagram.com/smorkovkina) 

Нагадаємо, разом із чоловіком селебріті виховує 6-річного сина Мишка. За свого обранця зірка вийшла заміж взимку 2017 року.

Кошмал і її сім'я (Фото: instagram.com/smorkovkina) 

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