Беременная Кошмал пожаловалась на тяжелый токсикоз и аллергию

Кошмал о беременности

Звезда украинских фильмов и сериалов призналась, что летом столкнулась с сильным токсикозом, аллергией и ангиной. Отвечая на этот вопрос, она подчеркнула, что "не стоит считать женщин слабым полом".

"Я отработала летом с тяжелым токсикозом, аллергией и ангиной. У актера, на секундочку, 12-часовой рабочий день на ногах. И пусть не говорят, что женщины - это слабый пол", - написала 29-летняя актриса.

Анна Кошмал беременна (Фото: instagram.com/smorkovkina)

Кроме того, Анна также высказалась на тему веганства, поскольку известно, что она поддерживает такой образ жизни и рацион питания. В частности, Кошмал отметила, что своего первенца она выносила также, будучи на полном веганстве, и сейчас не видит причин это менять.

"Баланс витаминов и микроэлементов у меня всегда был в норме - и до беременности, и сейчас. А вообще, очень легко пугать и приписывать гору ненужных показателей, потому что просто "так надо по протоколу". Нужно всегда разумно относиться к тому, что ты употребляешь, и прислушиваться к своему организму", - объяснила она.

Кошмал станет мамой во второй раз (Фото: instagram.com/smorkovkina)

В завершение Анна ответила, собирается ли она практиковать йогу во время беременности.

"В первом триместре вообще нельзя практиковать. Мне было очень сложно, потому что йога - это единственное, что меня всегда быстро реанимировало в плотном графике. Но у меня не было шансов: меня так тошнило, что я даже не могла наклониться, не говоря уже о выполнении асан. Со следующего понедельника я возвращаюсь к практикам, но уже под пристальным наблюдением мастера", - подчеркнула актриса.

Кошмал высказалась о беременности (Фото: instagram.com/smorkovkina)

Напомним, вместе с мужем селебрити воспитывает 6-летнего сына Мишу. За своего избранника звезда вышла замуж зимой 2017 года.

Кошмал и ее семья (Фото: instagram.com/smorkovkina)