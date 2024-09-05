Вагітна дружина Остапчука зізналася, які в неї стосунки з дітьми телеведучого від першого шлюбу

Вагітна дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська розповіла, чи спілкується вона з дітьми телеведучого від першого шлюбу з Оленою Войченко - 11-річною Емілією та 6-річним Еваном, які зараз мешкають у Канаді.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram 24-річної бізнес-вумен.
Так, Полтавська вкотре вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками та залишила віконце для питань.
"Чи спілкуєшся ти з дітьми Вови?" - спитав хтось із фоловерів у неї.
На що дівчина відповіла, що вона з ними не знайома та не спілкується.
"Ні. Вони живуть у Канаді з початку повномасштабної. Вова спілкується з ними щотижня. Я з ними не знайома, тому було б дивно, якщо якась тітка буде їм дзвонити і про щось запитувати", - зазначила блогерка.
Також вона зазначила, що спілкування буде можливим, якщо колишня дружина Володимира схвалить це.
"Коли познайомимося і вони дізнаються про малюка, тоді спілкуватимемося, якщо їхня мама дозволить", - написала Катерина в Stories.
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Нагадаємо, Володимир Остапчук прожив у шлюбі з Оленою Войченко 13 років. Всього через півроку після розлучення з першою дружиною він одружився вдруге - з юристкою та нотаріусом Христиною Горняк.
Шлюб із Христиною тривав трохи менше двох років. Офіційно пара розлучилася 4 жовтня 2022 року, того ж дня у 39-річного ведучого зав'язалися серйозні стосунки з журналісткою Катериною Полтавською, яка молодша за Остапчука на 16 років.
Остапчук із другою дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Нагадаємо, наприкінці липня зіркова пара оголосила, що незабаром стануть батьками. Для Володимира це буде вже третя дитина, а для Катерини - перша. Подружжя вже оголосило стать та ім'я - це буде хлопчик, якого назвуть Тимофій.
Народжувати Полтавська планує наприкінці грудня. За словами блогерки, їй не довелося вмовляти чоловіка на цей серйозний крок. Більше того, саме Володимир першим запропонував розпочати планування поповнення у сім'ї.
Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)