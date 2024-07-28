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На тлі вагітності Полтавської. Остапчук відповів, чи спілкується з дітьми від першого шлюбу

Неділя 28 липня 2024 19:02
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На тлі вагітності Полтавської. Остапчук відповів, чи спілкується з дітьми від першого шлюбу Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Поліна Іваненко

Шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно повідомив, що втретє стане батьком, розповів про стосунки з дітьми від першого шлюбу. Нині він живе з Катериною Полтавською, а колишня та його син з донькою - за кордоном.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) у Stories на своїй сторінці в Instagram ведучий відповів, чи спілкується він зі своїми дітьми та чому не показує їх у соцмережах.

Що розповів Остапчук

Ведучий вирішив поспілкуватися з фанами. Для цього він залишив "віконце" у Stories, а потім обрав найбільш цікаві для себе питання від фанів.

"Чи спілкуєшся з дітками від першого шлюбу?" - спитали в Остапчука.

У відповідь на це ведучий заявив, що він просто припинив демонструвати спілкування з сином та донькою у соцмережах. Усе через домовленість, яка, ймовірно, виникла між ним та його першою дружиною.

"Тиждень тому Еван читав мені англійською. Я в шоці, тому що в шість років навіть українською так не читав. А Емілія вже зовсім доросла", - написав Остапчук.

На тлі вагітності Полтавської. Остапчук відповів, чи спілкується з дітьми від першого шлюбу

Остапчук розповів про дітей від першого шлюбу (скріншот)

Втім, не обійшлося й без іронічних питань. Ведучий нерідко отримує докори через те, що одружився вже втретє, а також через те, як він розлучався з першою та другою обраницею. Без скандалів та розділу майна не обходилося.

"У тебе вистачить коштів усіх дітей утримувати?" - спитали в Остапчука.

Шоумен відповів лаконічно. Він зазначив, що "прямо усіх" дітей утримувати не зможе, але на своїх трьох йому "вистачить".

На тлі вагітності Полтавської. Остапчук відповів, чи спілкується з дітьми від першого шлюбу

Stories Остапчука (скріншот)

Що відомо про особисте життя Остапчука

У першому шлюбі з Оленою Вовченко на світ з'явилися двоє дітей - хлопчик Еван та дівчинка Емілія.

На тлі вагітності Полтавської. Остапчук відповів, чи спілкується з дітьми від першого шлюбу

Остапчук за часів першого шлюбу (фото: instagram.com/olenavoychenko)

Після розлучення з нею Остапчук одружився з Христиною Горняк. А потім ведучий зійшовся з Полтавською. Стосунки з нею від спочатку приховував.

Володимир і Катерина Остапчук чекають на дитину (фото з Instagram-сторінки vova_ostapchuk)

Остапчук і Полтавська (фото з Instagram-сторінки vova_ostapchuk)

До слова, нещодавно Остапчук потрапив у скандал через ТЦК та "відмазування" від служби.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що блогер епічно потролив Тіну Кароль.

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