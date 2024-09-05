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Беременная жена Остапчука призналась, какие у нее отношения с детьми телеведущего от первого брака

Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Катерина Собкова

Беременная жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская рассказала, общается ли она с детьми телеведущего от первого брака с Еленой Войченко - 11-летней Эмилией и 6-летним Эваном, которые сейчас живут в Канаде.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 24-летней бизнесвумен.

Так, Полтавская в очередной раз решила пообщаться со своими подписчиками и оставила окошко для вопросов.

"Общаешься ли ты с детьми Вовы?" - спросил кто-то из фолловеров у нее.

На что девушка ответила, что она с ними не знакома и не общается.

"Нет. Они живут в Канаде с начала полномасштабной. Вова общается с ними каждую неделю. Я с ними не знакома, поэтому было бы странно, если какая-то тетя будет им звонить и про что-то спрашивать", - отметила блогерша.

Также она подчеркнула, что общение будет возможным, если бывшая супруга Владимира одобрит это.

"Когда познакомимся и они узнают про малыша, тогда будем общаться, если их мама разрешит", - написала Екатерина в Stories.

Скриншот

Напомним, Владимир Остапчук прожил в браке с Еленой Войченко 13 лет. Всего через полгода после развода с первой супругой он женился во второй раз - на юристке и нотариусе Кристине Горняк.

Телеведущий с первой женой (фото: instagram.com/olenavoychenko)

Брак с Кристиной продлился чуть меньше двух лет. Официально пара развелась 4 октября 2022 года, в тот же день у 39-летнего ведущего завязались серьезные отношения с журналисткой Екатериной Полтавской, которая младше Остапчука на 16 лет.

Остапчук со второй женой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, в конце июля звездная пара объявила, что скоро станут родителями. Для Владимира это будет уже третий ребенок, а для Екатерины - первый. Супруги уже объявили пол и имя - это будет мальчик, которого назовут Тимофей.

Дети Владимира от первого брака (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Рожать Полтавская планирует в конце декабря. По словам блогерши, ей не пришлось уговаривать мужа на этот серьезный шаг. Более того, именно Владимир первым предложил начать планировать пополнение в семье.

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

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