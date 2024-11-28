Вагітна дружина Остапчука раптово показалася в обіймах Данилка (фото)

Так, блогерка вийшла у Stories та продемонструвала фото з легендою українського шоу-бізнесу.

"Я тут погано виглядаю, але Андрій сказав, що добре. Хто я така, щоб не вірити легенді?" - підписала фото дружина Остапчука.

"Данилко. Моє кохання. Завжди рада зустрічам", - зазначила Полтавська.

На фото артист обіймає дівчину. Данилко залишається вірним своєму незмінному атрибуту - чорній масці, яку він став носити на початку пандемії коронавірусу і продовжує досі.

Скриншот

Андрій Данилко - український актор, співак, композитор, поет-пісняр, гуморист-пародист, режисер, сценарист, продюсер та телеведучий, народний артист України (2008).

Найбільш відомий як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка.

З 2016 по 2019 рік член журі та наставник талант-шоу "Х-фактор" на телеканалі СТБ. Також з 2016 по 2020 та з 2024 року постійний член журі музичного конкурсу "Євробачення. Національний відбір".

До речі, співак EL Кравчук розповів про свою дружбу з Андрієм Данилком. Коли Кравчук навчався в Інституті музики імені Глієра, якийсь час він жив із Данилком в одній кімнаті гуртожитку. Там вони стали друзями.

А зірка "Х-Фактора" Дмитро Волканов, який був учасником шоу-балету Вєрки Сердючки, назвав вчинок Данилка, який не міг не приголомшити.

Андрій Данилко (фото: wikipedia.org)