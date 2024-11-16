ua en ru
Сб, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка "Х-Фактору" назвав вчинок Данилка, який не міг не ошелешити

Субота 16 листопада 2024 11:01
UA EN RU
Зірка "Х-Фактору" назвав вчинок Данилка, який не міг не ошелешити Данилко та Волканов (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співак та екс-учасник шоу-балету Вєрки Сердючки Дмитро Волканов розповів, як саме Андрій Данилко допоміг йому спробувати себе у ролі сольного артиста. Після талант-шоу він виступав в команді зірки.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на шоу "МузRooM" Волканов зізнався, яким вчинком його вразив Данилко.

Під час інтерв'ю у артиста спитали, чи погоджується він зі словами про те, що Данилко "посвятив" його у світ шоу-бізнесу. Волканов відреагував на це з гумором.

"Ну, дай Боже, може він мене і посвятив, може тому ми зараз тут і сидимо. Дійсно, що проект "Х-фактор", що робота в колективі Вєрки Сердючки - дали мені дуже багато. Завдяки цьому досвіду мені вдалося якось це все комбінувати", - визнав співак.

Зірка "Х-Фактору" зізнався, як Данилко поводить себе у реальному житті: "Не буду брехати"

Волканов та Данилко (фото: stb.ua)

Волканов пригадав, що він отримав можливість виступити на сцені зі своєю піснею "Намалюю" саме завдяки Данилку. Це сталося неочікувано, під час концерту Сердючки.

"Це було для мене великим здивуванням, тому що я виконував функції бек-вокаліста, а в якийсь момент Андрій Михайлович прямо на сцені сказав: "А зараз давайте попросимо Діму". І він зняв з мене ці вуха, цього зайця, і це було дуже зворушливо. Тому що коли я почав співати, можна сказати на загал свою авторську пісню в Бухаресті, і люди почали підспівувати - це було для мене просто вау", - зазначив Волканов.

Він не став приховувати, що цей вчинок його ошелешив. Він не очікував на такий сюрприз від Данилка.

До слова, раніше Волканов зізнався, як Данилко поводить себе у реальному житті.

Окрім цього, нещодавно Данилко висловився про Пугачову.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Данилко Вєрка Сердючка Зірки шоу-бізнесу
NEWS
"Це не серіал". Зеленський пояснив просування Росії на фронті
"Це не серіал". Зеленський пояснив просування Росії на фронті