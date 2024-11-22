EL Кравчук розкрив невідомі факти про Данилка, з яким жив у гуртожитку (відео)

Співак EL Кравчук розповів про свою дружбу з Андрієм Данилко. Колись вони жили разом у гуртожитку, а нині регулярно спілкуються.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю Славі Дьоміну артист розповів, чому він дружить з Данилком вже багато років поспіль.

Коли Кравчук навчався в Інституті Музики імені Глієра, якийсь час він жив з Данилком в одній кімнаті гуртожитку. І там вони стали друзями.

"Данилко був просто майстер борщу, чесно. До нього ходили й казали: якщо ти навіть їсти його не будеш, але нам зроби. Тому що він знав, як можна зробити борщ у виварці. Ось така величезна зелена каструля у нас стояла в гуртожитку. І він знав, скільки треба картоплі покласти, скільки капусти", - пригадав співак.

Нині ж Данилко та EL Кравчук підтримують дружні стосунки. За словами артиста, він завжди знає, що може зателефонувати, отримати пораду та просто поділитися власними думками.

EL Кравчук (скріншот)

"Коли мені важко - я можу з ним про це порозмовляти, я точно знаю, що він зрозуміє, чому мені важко. Коли мені добре, звичайно, я ділюся не тільки з друзями", - пояснив EL Кравчук.

Ба більше, коли на початку повномасштабної війни батько Кравчука помер, а сам артист потребував допомоги, Данилко не залишив його наодинці з усіма проблемами.

"Коли помер мій батько, був для мене складний час в матеріальному сенсі. Тому що роботи взагалі не було, початок війни, ти не знаєш, на що чекати, що буде. І, звичайно, були якісь заощадження, але ж поховати батька (треба було). Це хотілося зробити гарно", - розповів співак.

"І без жодного слова я отримав від нього 10 тисяч гривень, просто отак на картку легко. Він сказав: ніколи не повертай, це повага до твого батька", - додав він.

EL Кравчук зізнається, що він та Данилко майже щодня телефонують один одному. Навіть зараз, після стількох років дружби, їм не набридло постійно спілкуватися та про щось говорити.