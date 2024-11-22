EL Кравчук розкрив невідомі факти про Данилка, з яким жив у гуртожитку (відео)
Співак EL Кравчук розповів про свою дружбу з Андрієм Данилко. Колись вони жили разом у гуртожитку, а нині регулярно спілкуються.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю Славі Дьоміну артист розповів, чому він дружить з Данилком вже багато років поспіль.
Коли Кравчук навчався в Інституті Музики імені Глієра, якийсь час він жив з Данилком в одній кімнаті гуртожитку. І там вони стали друзями.
"Данилко був просто майстер борщу, чесно. До нього ходили й казали: якщо ти навіть їсти його не будеш, але нам зроби. Тому що він знав, як можна зробити борщ у виварці. Ось така величезна зелена каструля у нас стояла в гуртожитку. І він знав, скільки треба картоплі покласти, скільки капусти", - пригадав співак.
Нині ж Данилко та EL Кравчук підтримують дружні стосунки. За словами артиста, він завжди знає, що може зателефонувати, отримати пораду та просто поділитися власними думками.
EL Кравчук (скріншот)
"Коли мені важко - я можу з ним про це порозмовляти, я точно знаю, що він зрозуміє, чому мені важко. Коли мені добре, звичайно, я ділюся не тільки з друзями", - пояснив EL Кравчук.
Ба більше, коли на початку повномасштабної війни батько Кравчука помер, а сам артист потребував допомоги, Данилко не залишив його наодинці з усіма проблемами.
"Коли помер мій батько, був для мене складний час в матеріальному сенсі. Тому що роботи взагалі не було, початок війни, ти не знаєш, на що чекати, що буде. І, звичайно, були якісь заощадження, але ж поховати батька (треба було). Це хотілося зробити гарно", - розповів співак.
"І без жодного слова я отримав від нього 10 тисяч гривень, просто отак на картку легко. Він сказав: ніколи не повертай, це повага до твого батька", - додав він.
EL Кравчук зізнається, що він та Данилко майже щодня телефонують один одному. Навіть зараз, після стількох років дружби, їм не набридло постійно спілкуватися та про щось говорити.
До слова, раніше зірка "Х-Фактору" назвав вчинок Данилка, який не міг не ошелешити.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що EL Кравчук побився з Фаготом.