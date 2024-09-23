Вагітна дружина Остапчука чесно висловилася про весілля з ним: "Розвінчуватися не хочеться"

Полтавська висловилася про весілля з Остапчуком

Вагітна кохана Володимира зазначила, що вони хочуть відсвяткувати весілля, коли їхньому малюкові буде вже два роки.

"У нас навіть весілля не було, просто розписалися, але вирішили, що весілля буде, коли малому буде два роки", - пояснила Катерина.

Також вона відповіла, як ставиться до вінчання:

"До вінчання ставлюся нормально, але вважаю, що це треба робити років через 15 після весілля, тому що просто розлучитися - це одне, а розвінчуватися не хочеться", - підкреслила зірка соцмереж.

відповідь Полтавської (Фото: instagram.com/poka.tya)

Полтавська відповіла й на інші запитання підписників, які стосувалися теми сімейних стосунків. А ще - прокоментувала вибір імені для малюка. Сина, як відомо, зірки хочуть назвати Тимофієм, про що повідомляли у своїх соцмережах.

"Перед вагітністю ми обговорили максимально всі моменти, пов'язані з дитиною, ні про що не сперечалися, в тому числі й про ім'я", - розповіла вона.

відповідь Полтавської (Фото: instagram.com/poka.tya)

Нагадаємо, у минулому Катерина ділилася, що після народження дитини хоче скористатися послугами нянь. Через це на неї "летіла" критика у мережі, і час від часу дівчина дає різкі відповіді своїм "кривдникам".

Для Володимира Остапчука шлюб із Полтавською є третім. Першою його дружиною була Наталія Войченко, від якої він має сина Евана та доньку Емілію. Другою законною обраницею була юристка й блогерка Христина Горняк.

Остапчк і його дружина Катерина Полтавська (Фото: instagram.com/poka.tya)

Крім того, днями Катерина розсекретила, яку суму щомісяця Володимир витрачає на аліменти.