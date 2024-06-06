UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вагітна? Актриса Катерина Тишкевич "засвітила" животик (відео)

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Поліна Іваненко

Українська акторка Катерина Тишкевич заінтригувала фанатів. Зірка показалася у відвертій фотосесії, але усі звернули увагу на її животик, який мережа назвала "вагітним".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Тишкевич поділилася в Instagram.

Тишкевич запідозрили у вагітності

Так, актриса показалася у дуже ніжному образі. Вона позувала у білому напівпрозорому вбранні, але не показувала фігуру повністю. Тишкевич обрала ракурс, який максимально приховав зону животика.

Нові кадри з Тишкевич (скріншоти)

У коментарях актриса отримала чимало компліментів. Але з'явилися питання й про те, чи не вагітна Тишкевич. Юзери пишуть:

  • "Тишкевич вагітна!"
  • "Ви вагітна?"
  • "Дуже красива дівчинка".

 

Сама Тишкевич на питання про вагітність поки що не відповідає. Втім, можливо вона прокоментує цю тему згодом.

Що відомо про Катерину Тишкевич

Відома актриса вже багато років страждає від сильного головного болю. Через це вона навіть поставила свою кар'єру "на паузу". Хвороба Тишкевич має наукову назву - соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку. Ця недуга викликана порушенням біохімії мозку.

А у грудні 2023 року стало відомо, що актриса опинилась в реанімації. Це сталося через сепсис. 

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесуАкторка