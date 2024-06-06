Беременна? Актриса Екатерина Тышкевич "засветила" животик (видео)

Украинская актриса Екатерина Тышкевич заинтриговала фанатов. Звезда показалась в откровенной фотосессии, но все обратили внимание на ее животик, который сеть назвала "беременным".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Тышкевич поделилась в Instagram.
Так, актриса показалась в очень нежном образе. Она позировала в белом полупрозрачном наряде, но не показывала фигуру полностью. Тышкевич выбрала ракурс, максимально скрывавший зону животика.
Новые кадры с Тышкевич (скриншоты)
В комментариях актриса получила множество комплиментов. Но появились вопросы и о том, не беременна ли Тышкевич. Пользователи пишут:
Сама Тышкевич на вопрос о беременности пока не отвечает. Впрочем, возможно, она прокомментирует эту тему впоследствии.
Известная актриса уже много лет страдает от сильных головных болей. Поэтому она даже поставила свою карьеру "на паузу". У болезни Тышкевич есть научное название - соматоморфная головная боль, вызванная функциональным обломком мозга. Этот недуг вызван нарушением биохимии мозга.
А в декабре 2023 стало известно, что актриса оказалась в реанимации. Это произошло из-за сепсиса.
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