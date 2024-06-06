Беременна? Актриса Екатерина Тышкевич "засветила" животик (видео)

Тышкевич заподозрили в беременности

Так, актриса показалась в очень нежном образе. Она позировала в белом полупрозрачном наряде, но не показывала фигуру полностью. Тышкевич выбрала ракурс, максимально скрывавший зону животика.

Новые кадры с Тышкевич (скриншоты)

В комментариях актриса получила множество комплиментов. Но появились вопросы и о том, не беременна ли Тышкевич. Пользователи пишут:

"Тышкевич беременна!"

"Вы беременна?"

"Очень красивая девочка".

Сама Тышкевич на вопрос о беременности пока не отвечает. Впрочем, возможно, она прокомментирует эту тему впоследствии.

Что известно о Екатерине Тышкевич

Известная актриса уже много лет страдает от сильных головных болей. Поэтому она даже поставила свою карьеру "на паузу". У болезни Тышкевич есть научное название - соматоморфная головная боль, вызванная функциональным обломком мозга. Этот недуг вызван нарушением биохимии мозга.

А в декабре 2023 стало известно, что актриса оказалась в реанимации. Это произошло из-за сепсиса.