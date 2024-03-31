"Вагітна у 16": історія школярки та 32-річного вчителя. Мережа лютує через новий випуск скандального шоу

Новий випуск скандального шоу "Вагітна у 16" став резонансним. На проекті показали історію дівчини Людмили, яка почала стосунки з дорослим вчителем, коли їй нібито було усього 15 років.
Чому лютує мережа та як Людмила Нечипоренко з "Вагітна у 16" реагує на хейт зараз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: випуск шоу на YouTube-каналі "СТБ", Instagram-сторінки учасниці програми та її обранця.
Цього разу глядачі побачили історію, яка розгорталася декілька років тому, ще до початку повномасштабної війни РФ проти України. Школярка Людмила, яка вчиалася в селі Яблунівка, що на Київщині, закохалася у свого 32-річного вчителя інформатики, чоловіка на ім'я Сергій.
Вона почала писати викладачу у соцмережах, спочатку той думав, що це "гра". Але потім вони зустрілися. Чоловік помітив, що дівчинка ставиться до нього "з великою повагою", це йому сподобалося. Тому він почав із нею стосунки, а паралельно звільнився зі школи, аби "не було чуток".
Вони почали жити разом та переїхали до Білої Церкви. Людмила погодилася на інтимний зв'язок, хоче цього не хотіла. З її слів, вона розуміла, що "організм требує", а тому не відмовила Сергію. Потім вона завагітніла. Чоловік не зрадів, між ними почалися скандали та сварки.
Сергій не хотів витрачати кошти на утримання вагітної дівчинки, до того ж він сварив її за погане прибирання та дорікав тим, що Людмила не така розумна, як він.
Потім дівчина народила, але сварки між парою не закінчилися. Втім, у стосунках вирішили розібратися експерти шоу.
Випуск про школярку та вчителя обурив користувачів. Поведінка Сергія та Людмили викликала чимало критики. У коментарях юзери пишуть:
Нині ж дівчина веде соцмережі, вона називає себе "мамою синочка Тимура" й "дружиною коханого". Людмила показує фото з дитиною та обранцем.
А після того, як випуск з її участю набув розголосу, дівчина отримала чимало хейту. Втім, у Stories Людмила заявила, що "щаслива".
До того ж дівчина натякнула, що на проекті було озвучено не її справжній вік. Нині сину Людмили 3 роки, а їй самій у грудні виповниться 21.
"Тому беремо свої телефони і рахуємо", - написала вона.
Людмила з "Вагітна у 16" прокоментувала скандальний випуск (скріншот)
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