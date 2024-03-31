"Вагітна у 16": история школьницы и 32-летнего учителя. Сеть лютует из-за нового выпуска скандального шоу

Новый выпуск скандального шоу "Вагітна у 16" стал резонансным. На проекте показали историю девушки Людмилы, которая начала отношения со взрослым учителем, когда ей якобы было всего 15 лет.
Почему лютует сеть и как Людмила Нечипоренко из "Вагітна у 16" реагирует на хейт сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: выпуск шоу на YouTube-канале "СТБ", Instagram-страницы участницы программы и ее избранника.
В этот раз зрители увидели историю, разворачивающуюся несколько лет назад, еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины. Школьница Людмила, которая училась в селе Яблоновка Киевской области, влюбилась в своего 32-летнего учителя информатики, мужчину по имени Сергей.
Она начала писать преподавателю в соцсетях, сначала тот думал, что это "игра". Но потом они встретились. Мужчина заметил, что девочка относится к нему "с большим уважением", это ему понравилось. Поэтому он начал с ней отношения, а параллельно уволился из школы, чтобы "не было слухов".
Они стали жить вместе и переехали в Белую Церковь. Людмила согласилась на интимную связь, хочет этого не хотела. По ее словам, она понимала, что "организм требует", а потому не отказала Сергею. Потом она забеременела. Мужчина не обрадовался, между ними начались скандалы и ссоры.
Сергей не хотел тратить деньги на содержание беременной девочки, к тому же он ругал ее за плохую уборку и упрекал тем, что Людмила не так умна, как он.
Потом девушка родила, но ссоры между парой не закончились. Впрочем, в отношениях решили разобраться эксперты шоу.
Выпуск о школьнице и учителе возмутил пользователей. Поведение Сергея и Людмилы вызвало немало критики. В комментариях пользователи пишут:
Теперь же девушка ведет соцсети, она называет себя "мамой сыночка Тимура" и "женой любимого". Людмила показывает фото с ребенком и избранником.
А после того, как выпуск с ее участием получил огласку, девушка получила немало хейта. Впрочем, в Stories Людмила заявила, что "счастлива".
К тому же девушка намекнула, что на проекте был озвучен не настоящий возраст. Теперь сыну Людмилы 3 года, а ей самой в декабре исполнится 21.
"Поэтому берем свои телефоны и считаем", - написала она.
Людмила из "Вагітна у 16" прокомментировала скандальный выпуск (скриншот)
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