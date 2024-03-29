Називали "паскудою". На Львівщині діти не ходять до школи через булінг та директора, який бив учнів

У селі Верхня Яблунька, що на Львівщині, діти вже два тижні не ходять до школи. Усе через те, що на посаді директора поновився чоловік, якого минулого року звинувачували у булінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне" .

Скандал у школі на Львівщині - з чого усе почалося

Так, восени минулого року діти та батьки з села Верхня Яблунька вимагали звільнення директора школи - Івана Січака. Тоді Оксана Костів, місцева мешканка, розповідала, що у 2021 році чоловік вдарив її сина по голові.

Проти директора висловлювалися й інші батьки. Вони казали, що Січак влаштовує булінг, а тому вони не хочуть водити дітей до тієї школи. Після того як частина учнів припинила ходити на уроки, а сам скандал набув розголосу, директора усе ж звільнили. Втім, на цьому історія не закінчилися.

Деталі скандалу (скріншот архівної новини "Суспільного")

Булінг у школі поновився - діти знову сидять вдома

Як виявилося, Січак остаточно поновився на посаді директора школи за рішенням Верховного суду. Звісно ж, це обурило батьків. Тому вже з 17 березня навчальний заклад порожній - діти туди не ходять.

"Я не хотів ходити до школи, бо на мене сильно накричали і називали: "паскудо, йди до дошки, ти не будеш переведений до п'ятого класу", - розповів хлопчик на ім'я Степан, який там вчився.

Мама хлопчика прокоментувала скандал (скріншот)

Хлопчику не подобалося таке відношення, тому мама перевела його до іншого навчального закладу. Сама ж жінка працює у школі, де ображали її сина. Вона розповіла, що конфлікти з директором тягнуться роками, незадоволених багато.

Сам Січак коментувати своє поновлення на посаді не захотів, він ігнорував усі дзвінки від журналістів.

Натомість ситуацію прокоментував голова батьківського комітету Петро Іванюк, який підтвердив, що дорослі не хочуть пускати дітей до школи через булінг. До того ж вони хочуть, аби на це звернула увага місцева рада.

"У зв’язку з незгодою, недовірою та неповагою до батьків Січаком Іваном Миколайовичем, було оголошено неодноразову догану, так як він не з'являвся на заслухання звіту про працю, за прогули на робочому міці", - зачитав Іванюк текст звернення батьків.

Як реагує місцева влада

Інцидент прокоментував староста громади Михайло Шкітак. Він зазначив, що заяву батьків розглянуть.

"Заява розглядається відповідно до закону про звернення громадян. Є закон, там є чіткі терміни, в ці терміни буде розглянута заява", - заявив Шкітак.