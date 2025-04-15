Вʼячеслав Сенченко: Усик завершить кар'єру непереможним

Про "секретний" титульний бій Чухаджяна, відмову від топових боїв заради шансу на чемпіонство, хто замінить Усика у хевівейті і які перспективи у Ломаченка та інших "списаних" українських спортсменів - у інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній топ-боксер В'ячеслав Сенченко.

У інтервʼю РБК-Україна Сенченко розповів про майбутнє Чухаджяна, який прямо зараз готується до бою за пояс у Німеччині, чому команда відмовилась від гучних боїв у США, хто з українців реально може стати чемпіоном, чи вірить він у повернення Василя Ломаченка та Дениса Берінчика, а також дав прогноз на можливий бій Олександра Усика.

Після завершення активної боксерської кар'єри В'ячеслав обрав шлях тренера. Він працює з професійними боксерами, зокрема з Кареном Чухаджяном, який двічі боксував за чемпіонський титул IBF проти Джарона Енніса.

В'ячеслав Сенченко - відомий український боксер, який здобув значні досягнення в професійному боксі. За свою кар'єру він провів 39 боїв, з яких 37 завершилися перемогою (24 нокаути). Сенченко був чемпіоном світу за версією WBA, а у 2012 році сенсаційно переміг та відправив на пенсію зіркового британця Рікі Хаттона.

– Що відомо про наступний бій Карена Чухаджяна? Чи є суперник та дата?

– Так, є і суперник і дата, але поки що офіційно про це не оголосили. Відомо, що Карен буде битися за пояс проти аргентинського боксера 10 травня у Німеччині. Місто Розток. Скоро буде анонс.

Карен зараз набирає форму, тренується. Ми вже два тижні спарингуємо в Києві. Другу підготовку хочемо провести ближче до 19-20 квітня у Німеччині.

– Що думаєте про перспективи Карена? Як вважаєте, чи зможе він зробити ще один захід за чемпіонським поясом?

– Важко сказати, тому що тут залежить не тільки від Карена, адже важливу роль грає організаторська, менеджерська та промоутерська робота. Ми будемо намагатися, але хочу сказати, що в нас були пропозиції провести в США топові бої з відомими боксерами. Однак ми вирішили, що краще знову вибороти шанс боксувати за титули чемпіону світу, аніж просто їздити та заробляти.

Дай Боже, завоюємо титул у наступному поєдинку, а там будемо вести перемовини з президентом WBO стосовно того, щоб провести бій за першу сходинку в рейтингу. Тобто, зараз Карен пʼятий, якщо все буде добре, завоюємо пояс у наступному бою, то він зможе піднятися на декілька сходинок вверх. Ну а там будемо розмовляти з менеджером, щоб отримати відбірковий бій за право боксувати за чемпіонський пояс.

– Якщо не брати до уваги Енніса та Станіоніса, які боксери зараз є цікавими для вас?

– Та будь-які відомі боксери, наприклад хочеться боксувати проти того ж Конора Бенна. Також нам цікавий Маріо Барріос. Ну а так, ми готові до бою проти будь-якого чемпіона, будь-якого відомого боксера. Ми чекаємо та йдемо до того, щоб знову отримати бій за титул чемпіона світу.

– Ми бачили, що Карен спарингував з Максимом Молоданом. Що можете розповісти про цього боксера?

– Так, справді, раз у тиждень вони спарингують. Починали вони з 4 раундів, далі по 6 раундів спарингували та допомагали один одному. Можу сказати, що Макс хороший боксер, добре виступав в аматорах та досягнув там багато. Однак, говорити про це, мабуть, ще зарано, оскільки він лише починає битися у профі. А так, в принципі, у нього дуже хороші задатки.

Фото: В'ячеслав Сенченко (facebook.com/vyacheslavsenchenkocoach)

– Молодан буде виступати на гран-прі WBC у Саудівській Аравії. Як оцінюєте його шанси?

– Наскільки знаю, там Максим буде виступати не у своїй ваговій категорії. Але будемо надіятися, що зможе від себе проявити там добре. В принципі, якщо 6-раундовий, то ще різниця великою не буде, якщо далі піде 8, 10 раундів, то буде важче. Але, подивимося.

– Що думаєте про інших українських боксерів, які виступатимуть на гран-прі?

– Не особливо слідкую за цим. Знаю, що там буде Даня Лозан, Саша Соломенніков. Впевнений, що Соломенніков зможе себе добре проявити, оскільки це дуже талановитий боксер, також віримо і в Лозана, але там, правда, трохи не його вагова категорію.

– Хто з українських боксерів, на вашу думку, може стати чемпіоном світу в найближчому майбутньому?

– Першим на думку спадає Сергій Богачук, він дуже високо в рейтингах. Звичайно, можна казати і про молодих боксерів, але якщо брати реалії, то це Богачук. А ще Сергій Дерев'янченко, Карен Чухаджян, Арам Фаніян. В принципі, якщо брати всіх, хто стоїть високо в рейтингу, то всі мають шанси.

– Невдовзі у ринг повертається Олександр Гвоздик. Які його перспективи щодо завоювання чемпіонського поясу?

– У Гвоздика ситуація дещо складніша. Там річ у тому, що Бетербієв та Бівол хочуть організувати третій бій між собою, тому Саші завоювати чемпіонський пояс буде нелегко.

– А що думаєте з приводу Дениса Берінчика? В чому причина поразки Кішону Девісу та чи зможе він ще показати хороший рівень?

– Насправді важко сказати, в чому причина поразки, оскільки я не знаю, як він провів табір. З приводу того, чи буде ще один шанс на чемпіонський бій у Берінчика, то тут важко сказати, адже це конкурента вагова категорія і є бійці, які хочу обʼєднати між собою титули. Шанси завжди є, але я вважаю, що Денису потрібно виграти 2-3 поєдинки для того, щоб знову поборотися за титул.

Фото: В'ячеслав Сенченко (facebook.com/vyacheslavsenchenkocoach)

– Зараз доволі незрозуміла ситуація з карʼєрою Василя Ломаченка. Як вважаєте, чи зможе він показати якісний бокс, якщо повернеться у ринг?

– Я думаю, що може. І взагалі, я вважаю, що Ломаченко один з найкращих, не дивлячись на його вік та важку карʼєру він може дати будь-якому чемпіону такий бій, що не факт, що хтось виграє. Але, тут все залежить від того, якою буде ситуація зі здоровʼям у Василя, бо я читав, що у нього там і травми, і інші проблеми.

– З ким ви б хотіли побачити Ломаченка у ринзі?

– З найкращими. Наприклад, з тим же Кішоном Девісом, з Джервонтою Девісом, з Шакуром Стівенсоном та іншими бійцями. Неважливо з ким. Ломаченко - це той боксер, який створить проблеми для будь-кого з чемпіонів.

– Олександр Усик нещодавно заявив, що хоче провести 2 поєдинки і завершити карʼєру. Як вважаєте, чи зможе він втримати свої пояси?

– Думаю йому вдасться втримати пояси. Можливо, у нього мета - піти непереможним, адже це мало кому вдавалося. Мабуть, він проведе 1-2 бої, знову стане абсолютним чемпіоном і завершить карʼєру.

– Який ваш прогноз на можливий бій між Усиком та Дюбуа?

– Ну звісно я вважаю, що Усик виграє. Думаю, що британець став дещо краще, але не настільки, щоб перемогти Усика і я впевнений, що Саша його знову розбере.

– Крім Дюбуа, Усика на бій також викликав Джозеф Паркер. Австралієць не матиме шансів у бою проти Олександра?

– Важко сказати, це суперважка категорія і тут всі хлопці з ударом. Думаю, Усик все-таки розбере Паркера, але все можливо і я б не став говорити про те, що Паркер не матиме взагалі шансів.

– Чи бачите ви українських боксерів, які могли б замінити Усика в хевівейті та домінувати там?

– Ні, поки я не бачу таких боксерів. Взагалі, суперважка вага зараз досить незрозуміла, оскільки тут дуже мало зірок.