Вячеслав Сенченко: Усик завершит карьеру непобедимым

О "секретном" титульном бое Чухаджяна, отказе от топовых боев ради шанса на чемпионство, кто заменит Усика в хевивейте и какие перспективы у Ломаченко и других "списанных" украинских спортсменов - в интервью РБК-Украина рассказал бывший топ-боксер Вячеслав Сенченко.

В интервью РБК-Украина Сенченко рассказал о будущем Чухаджяна, который прямо сейчас готовится к бою за пояс в Германии, почему команда отказалась от громких боев в США, кто из украинцев реально может стать чемпионом, верит ли он в возвращение Василия Ломаченко и Дениса Беринчика, а также дал прогноз на возможный бой Александра Усика.

После завершения активной боксерской карьеры Вячеслав выбрал путь тренера. Он работает с профессиональными боксерами, в частности с Кареном Чухаджяном, который дважды боксировал за чемпионский титул IBF против Джарона Энниса.

Вячеслав Сенченко - известный украинский боксер, который получил значительные достижения в профессиональном боксе. За свою карьеру он провел 39 боев, из которых 37 завершились победой (24 нокаута). Сенченко был чемпионом мира по версии WBA, а в 2012 году сенсационно победил и отправил на пенсию звездного британца Рики Хаттона.

- Что известно о следующем бое Карена Чухаджяна? Есть ли соперник и дата?

- Да, есть и соперник и дата, но пока официально об этом не объявили. Известно, что Карен будет драться за пояс против аргентинского боксера 10 мая в Германии. Город Розток. Скоро будет анонс.

Карен сейчас набирает форму, тренируется. Мы уже две недели спаррингуем в Киеве. Вторую подготовку хотим провести ближе к 19-20 апреля в Германии.

- Что думаете о перспективах Карена? Как считаете, сможет ли он сделать еще один заход за чемпионским поясом?

- Трудно сказать, потому что здесь зависит не только от Карена, ведь важную роль играет организаторская, менеджерская и промоутерская работа. Мы будем стараться, но хочу сказать, что у нас были предложения провести в США топовые бои с известными боксерами. Однако мы решили, что лучше снова завоевать шанс боксировать за титулы чемпиона мира, чем просто ездить и зарабатывать.

Дай Бог, завоюем титул в следующем поединке, а там будем вести переговоры с президентом WBO относительно того, чтобы провести бой за первую строчку в рейтинге. То есть, сейчас Карен пятый, если все будет хорошо, завоюем пояс в следующем бою, то он сможет подняться на несколько ступенек вверх. Ну а там будем разговаривать с менеджером, чтобы получить отборочный бой за право боксировать за чемпионский пояс.

- Если не считать Энниса и Станиониса, какие боксеры сейчас интересны для вас?

- Да любые известные боксеры, например хочется боксировать против того же Конора Бенна. Также нам интересен Марио Барриос. Ну а так, мы готовы к бою против любого чемпиона, любого известного боксера. Мы ждем и идем к тому, чтобы снова получить бой за титул чемпиона мира.

- Мы видели, что Карен спарринговал с Максимом Молоданом. Что можете рассказать об этом боксере?

- Да, действительно, раз в неделю они спаррингуют. Начинали они с 4 раундов, далее по 6 раундов спарринговали и помогали друг другу. Могу сказать, что Макс хороший боксер, хорошо выступал в любителях и достиг там многого. Однако, говорить об этом, пожалуй, еще рано, поскольку он только начинает драться в профи. А так, в принципе, у него очень хорошие задатки.

Фото: Вячеслав Сенченко (facebook.com/vyacheslavsenchenkocoach)

- Молодан будет выступать на гран-при WBC в Саудовской Аравии. Как оцениваете его шансы?

- Насколько знаю, там Максим будет выступать не в своей весовой категории. Но будем надеяться, что сможет от себя проявить там хорошо. В принципе, если 6-раундовый, то еще разница большой не будет, если дальше пойдет 8, 10 раундов, то будет тяжелее. Но, посмотрим.

- Что думаете о других украинских боксерах, которые будут выступать на гран-при?

- Не особо слежу за этим. Знаю, что там будет Даня Лозан, Саша Соломенников. Уверен, что Соломенников сможет себя хорошо проявить, поскольку это очень талантливый боксер, также верим и в Лозана, но там, правда, немного не его весовая категория.

- Кто из украинских боксеров, по вашему мнению, может стать чемпионом мира в ближайшем будущем?

- Первым на ум приходит Сергей Богачук, он очень высоко в рейтингах. Конечно, можно говорить и о молодых боксерах, но если брать реалии, то это Богачук. А еще Сергей Деревянченко, Карен Чухаджян, Арам Фаниян. В принципе, если брать всех, кто стоит высоко в рейтинге, то все имеют шансы.

- Вскоре в ринг возвращается Александр Гвоздик. Каковы его перспективы по завоеванию чемпионского пояса?

- У Гвоздика ситуация несколько сложнее. Там дело в том, что Бетербиев и Бивол хотят организовать третий бой между собой, поэтому Саше завоевать чемпионский пояс будет нелегко.

- А что думаете по поводу Дениса Беринчика? В чем причина поражения Кишону Дэвису и сможет ли он еще показать хороший уровень?

- На самом деле трудно сказать, в чем причина поражения, поскольку я не знаю, как он провел лагерь. По поводу того, будет ли еще один шанс на чемпионский бой у Беринчика, то здесь трудно сказать, ведь это конкурентная весовая категория и есть бойцы, которые хотят объединить между собой титулы. Шансы всегда есть, но я считаю, что Денису нужно выиграть 2-3 поединка для того, чтобы снова побороться за титул.

Фото: Вячеслав Сенченко (facebook.com/vyacheslavsenchenkocoach)

- Сейчас довольно непонятная ситуация с карьерой Василия Ломаченко. Как считаете, сможет ли он показать качественный бокс, если вернется в ринг?

- Я думаю, что может. И вообще, я считаю, что Ломаченко один из лучших, несмотря на его возраст и тяжелую карьеру он может дать любому чемпиону такой бой, что не факт, что кто-то выиграет. Но, здесь все зависит от того, какой будет ситуация со здоровьем у Василия, потому что я читал, что у него там и травмы, и другие проблемы.

- С кем вы бы хотели увидеть Ломаченко в ринге?

- С лучшими. Например, с тем же Кишоном Дэвисом, с Джервонтой Дэвисом, с Шакуром Стивенсоном и другими бойцами. Неважно с кем. Ломаченко - это тот боксер, который создаст проблемы для любого из чемпионов.

- Александр Усик недавно заявил, что хочет провести 2 поединка и завершить карьеру. Как считаете, сможет ли он удержать свои пояса?

- Думаю ему удастся удержать пояса. Возможно, у него цель - уйти непобедимым, ведь это мало кому удавалось. Видимо, он проведет 1-2 боя, снова станет абсолютным чемпионом и завершит карьеру.

- Какой ваш прогноз на возможный бой между Усиком и Дюбуа?

- Ну конечно я считаю, что Усик выиграет. Думаю, что британец стал несколько лучше, но не настолько, чтобы победить Усика и я уверен, что Саша его снова разберет.

- Кроме Дюбуа, Усика на бой также вызвал Джозеф Паркер. Австралиец не будет иметь шансов в бою против Александра?

- Трудно сказать, это супертяжелая категория и здесь все ребята с ударом. Думаю, Усик все-таки разберет Паркера, но все возможно и я бы не стал говорить о том, что Паркер не будет иметь вообще шансов.

- Видите ли вы украинских боксеров, которые могли бы заменить Усика в хэвивейте и доминировать там?

- Нет, пока я не вижу таких боксеров. Вообще, супертяжелый вес сейчас достаточно непонятен, поскольку здесь очень мало звезд.