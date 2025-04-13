Гвоздик отримав суперника за тиждень до бою

Колишній чемпіон світу з професіонального боксу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик дізнався, з ким проведе свій наступний бій, який відбудеться вже 19 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxRec .

Суперником українця стане 31-річний американець Ентоні Голлавей (9-7-3, 7 КО). Бій відбудеться 19 квітня у місті Оушенсайд, штат Каліфорнія, США. Він пройде в андеркарді поєдинку абсолютної чемпіонки світу в напівлегкій вазі – американки Габріели Фундори проти мексиканки Мерілін Бадільо Амая.

Голлавей попереднього разу виходив у ринг у грудні минулого року: він здобув перемогу роздільним рішенням суддів над Гранітом Штайном з Німеччини.

За попереднім розкладом український боксер мав зустрітися в ринзі з американцем Шоном Маккалманом, проте той знявся з бою.

"Мій поєдинок має відбутися 19 квітня. Але той опонент, з яким я мав битися – Шон Маккалман, не зможе провести бій. Причина мені невідома. Зараз ми знаходимося у пошуку іншого суперника. Щодо мейн івенту, то головною подією у цьому вечорі боксу є бій за участю дівчат, серед яких Фундора – абсолютна чемпіонка світу. Але я, якщо чесно, не дуже слідкую за жіночим боксом", – розповідав Гвоздик в інтерв'ю РБК-Україна декілька днів тому.

37-річний боксер востаннє бився 16 червня 2024 року – за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC. Тоді він поступився американцю Давіду Бенавідесу одностайним рішенням суддів. Наступний бій Гвоздика планувався у вересні, проте так і не відбувся.

Професіональна кар'єра Гвоздика

Після успішних виступів на аматорському ринзі бронзовий призер Олімпіади-2012 у вагової категорії до 81 кг вирішив спробувати себе у профі-боксі. Дебютував 12 квітня 2014 року.

З того часу провів 22 професіональні поєдинки, в яких здобув 20 перемог, 16 з них – нокаутом. У 2018 році, здолав канадця Адоніса Стівенса і став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі. Провів один успішний захист – проти француза Дуду Нгумбу.

Першої поразки зазнав у жовтні 2019 року, програвши чемпіонський титул Артуру Бетербієву. Після чого не змагався упродовж двох з половиною років. Повернувся на ринг у лютому 2023-го. Мав три перемоги поспіль до поєдинку з Бенавідесом.