"В Україні гинуть люди". У популярному серіалі "Ранкове шоу" усю серію присвятили Маріуполю

У третьому сезоні популярного американського серіалу "Ранкове шоу", що розповідає про світ телебачення без прикрас, четверту серію присвятили війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на 4 серію серіалу.

Що показали у серіалі

Так, у четвертій серії, яка вийшла 27 вересня, Алекс Леві (Різ Візерспун) отримує завдання здобути контакт того, хто може показати обстріл Маріуполя Росією.

"Припини, я розважаю рекламодавців, поки в Україні гинуть люди", - в одній із реплік каже Алекс Леві.

Після цього у серії показується фотограф, який знаходиться у Маріуполі. Він каже героїні, що росіяни не лише бомбардують місто, а й розстрілюють людей на вулицях.

Алекс Леві отримує завдання знайти фотографа в Маріуполі (Скріншот)

Фотограф знаходиться в Маріуполі і розповідає про жахіття там (Скріншот)

Одна із сюжетних ліній у 4 серії The Morning Show присвячена війні в Україні. Тут чітко кажуть: "росіяни мудаки". Важливий крок, як на мене від Apple TV! pic.twitter.com/l1tayfWqI7 — Катя Косач (@KatrusaKosac) September 28, 2023

Про що серіал "Ранкове шоу"

"Ранкове шоу" - це серіал про життя журналістів, які фактично проживають на одному з наймасштабніших каналів Америки UBA.

Успіх, самовпевненість, професіоналізм та невдача - синоніми, якими живе головна героїня Алекс Леві.

А ось девіз Бредлі Джексон – це справедливість будь-якими шляхами. Вона молода, амбітна і вважає, що люди важливіші за систему. Саме з її кар'єрного стрибка успішна Алекс дізналася, що таке втрачати роботу.