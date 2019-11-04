В сети обнаружили ловушку для ветеранов АТО: в чем суть (фото)

Ветераны АТО после демобилизации в социальных сетях открыто рассказывают о бригаде, секторах и направлениях, где они воевали на Донбассе, раскрывают не только свои персональные данные, но и предоставляют информацию о семье. Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook.

Военный возмущается, что некоторые "на гражданке" забывают о секретности, а обнародованные сведения могут давать противнику новые цели для нанесения удара.

"Интересно, о чем думают воины, когда в различных опросах в ФБ их просят указать бригаду, должность, звание, год службы, сектор и направление, где они воевали... Вопрос о семье... И они спокойно это вываливают в открытый доступ, все эти данные..." - говорится в публикации.

Офицер также опубликовал несколько таких примеров. Речь идет о сообществе "Украинский солдат".

При этом Штефан добавил, что был шокирован от информации, которую бойцы сами для врагов дают в эфир.

Ветераны АТО в сети раскрывают личные данные (Фото: скрин facebook.com/Shtirlitz69)

"После моего вопроса на последнем скрине меня сразу заблокировали, а воины и дальше продолжают в эфир сливать всю информацию, ниже есть даже фото приказов на привлечение, ответы о семье и не только", - написал он.

Также офицер уточнил, что сообщество модерируется в Харькове.

"Вот вам и инфобезопасность, а обычными словами сами лично и сознательно предоставляют данные о себе и своих семьях... Дно, дно и еще раз дно..." - написал Штефан и попросил Службу безопасности Украины обратить внимание на ситуацию.

Ветераны АТО в сети раскрывают личные данные (Фото: скрин facebook.com/Shtirlitz69)

Пользователи сети в комментариях к публикации также разделяют возмущение и не сдерживают эмоции.

У меня сложилось впечатление, что идет наполнение базы для последующей отработки. А может это просто проверка на языкатость. Хз. Но очень удивляют офицеры. Как можно быть настолько тупым?

Да их ничего и не научило;

И вроде взрослые люди, боевые люди, а так с потрохами себя же сдавать! Они бы еще геолокации выставляли...

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