Пытал украинских военных: на Донбассе ликвидировали боевика "ДНР"

На Донбассе уничтожили боевика "ДНР" (youtube.com.vicenews)

В сети сообщили о смерти боевика-террориста, который пытал украинских военных

На Донбассе украинские военные уничтожили еще одного боевика, который воевал на строне террористов "ДНР". Минометчик Максим Шишов с позывным "Мрак" убит от пули на передовой. Об этом на своей странице в соцсети сообщил военный и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Военнослужащий ВСУ отметил, что погибший террорист имел отношение к пыткам пленных. Кроме того, он являлся куратором группы "Киберберкут".

Сайт "Миротворец" сообщает, что погибшему был 51 год. Он родился в Днепропетровской области. Ранее он работал в Службе безопасности Украины.

"Шишов "Мрак" Максим сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Не боевой, после ранения работал на пропагандистов кремля и дырляндии.

Имеются сведения о причастности к пыткам пленных", - написал Анатолий Штефан.

Скриншот (соцсети)