У мережі виявили пастку для ветеранів АТО: в чому суть (фото)

Ветерани АТО після демобілізації в соціальних мережах відкрито розповідають про бригаду, сектор та напрямок, де вони воювали на Донбасі, розкривають не тільки свої персональні дані, але і надають інформацію про сім'ю. Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook.

Військовий обурюється, що деякі "на громадянці" забувають про секретність, а оприлюднені відомості можуть давати противнику нові цілі для нанесення удару.

"Цікаво про що думають воїни коли в різних опитуваннях у ФБ їх просять вказати бригаду, посаду, звання, рік служби, сектор і напрямок де вони воювали... Питання про родину... І вони спокійно це вивалюють у відкритий доступ, всі ці данні..." - йдеться в публікації.

Офіцер також опублікував кілька таких прикладів. Йдеться про спільноту "Український солдат".

При цьому Штефан додав, що був шокований від інформації, яку бійці самі для ворогів дають в ефір.

Ветерани АТО в мережі розкривають особисті дані (Фото: скрін facebook.com/Shtirlitz69)

"Після мого питання на останньому скріні мене одразу заблокували, а воїни і далі продовжують в ефір зливати всю інформацію, нижче є навіть фото наказів на залучення, відповіді про родину і не тільки", - написав він.

Також офіцер уточнив, що спільнота модерується в Харкові.

"Ось вам і інфобезпека, а звичайними словами самі особисто і свідомо надають дані про себе і свої сім'ї... Дно, дно і ще раз дно..." - написав Штефан та попросив Службу безпеки України звернути увагу на ситуацію.

Ветерани АТО в мережі розкривають особисті дані (Фото: скрін facebook.com/Shtirlitz69)

Користувачі мережі у коментарях до публікації також поділяють обурення і не стримують емоції.

У мене склалося враження, що йде наповнення бази для подальшого відпрацювання. А може це просто перевірка на язикатість. Хз. Але дуже дивують офіцери. Як можна бути настільки тупим?

Та їх нічого і не навчило;

І начебто дорослі люди, бойові люди, а так з потрохами себе ж здавати! Вони б ще геолокації виставляли...

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