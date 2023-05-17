"В різних світах живемо": українська поп-зірка вперше розповіла про батька з Росії

Відома українська співачка MamaRika вперше розповіла про батька, який живе в Росії. Вона заявила, що чоловік піддався пропаганді.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube.

Що відомо про батьків

Відомо, що мама співачки живе у Польщі, а батько - в Росії. Зірка зрідка з ним спілкується. До того ж тема війни в них - табу.

"У мене прекрасний батько, ми спілкуємося. Рідко дуже, але спілкуємося. Я маю одного батька, і я приймаю його таким, яким він є. У нас все окей. Просто в мене специфічна історія, ми не бачимося роками з очевидних причин. Ми в різних світах живемо, от і все", - сказала MamaRika.

MamaRika розповіла про батька з Росії (скриншот)

Також вона зазначила, що не знає, чи взагалі колись побачить батька через війну.

Тема війни - табу

Чоловік хвилюється і за доньку, і за онука Давида, але вони "обмежуються людськими стосунками" й не говорять про війну.

Зокрема, співачка добре знає, як сильно телевізор впливає на росіян, адже колись давно їздила туди в гості.

"Він просто живе там, і цим все сказано. Він уже підстаркуватий дідусь. Він в адекваті настільки, наскільки може бути людина, яка все життя прожила там. Ми ці теми ніколи не піднімаємо. Якщо він навіть пробував, то я відрізала і сказала, що ми або спілкуємося про нас, або не спілкуємося взагалі", - додала співачка.

Вона зазначила, що спілкуються вони вкрай рідко, частіше з метою показати онука..

Ще одна причина, через яку артистка час від часу зв'язується з батьком з Росії - це 90-річна бабуся, яка її виховувала. MamaRika зазначила, що це дуже близька для неї людина.