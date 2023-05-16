"Знайшли новоутворення": українська поп-зірка розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям

У популярної співачки MamaRika (Анастасії Кочетової) виникли серйозні проблеми зі здоров’ям, які вона "заробила" через часті зриви та стреси під час повномасштабної війни.

"В перші тижні війни в мене почалися серйозні проблеми зі шлунком, можна сказати, що він просто перестав працювати. Через стрес я відчувала постійні спазми, а ще в мене знайшли певні новоутворення в кишківнику", - розповіла вона.

MamaRika розповіла про проблеми зі здоров’ям (фото: instagram.com/mamarika_official)

В якийсь момент MamaRika "стала відчувати панічні атаки", раз на місяць її "накриває".

Анастасія зізнається, що зараз "просто може ходити по хаті і плакати, викидати весь цей біль".

"Поки що психологом підпрацьовує мій чоловік і моя мама", - каже зірка.

Особливо за підтримку Настя вдячна своєму коханому - актору і шоумену Сергію Середі.

"Я заходжу додому, закриваю двері і я в будиночку, адже я дуже ціную сім’ю. Вони мій тил. Для мене родина була, є і буде завжди на першому місці. До того, як народився Давід, я була просто артисткою, а тепер я мама-артистка, через дефіс. Мій син - це моє натхнення. Він реально допомагає і дає сил писати нову музику. Завдяки материнству моя творчість вийшла абсолютно на інший рівень душевності, чуттєвості", - розповідає співачка.

Анастасія з чоловіком і сином (фото: instagram.com/mamarika_official)

Також MamaRika зізналася, що "дуже хоче ще дітей".

“Мій чоловік хоче, щоб я народжувала і народжувала. Може нам Господь пошле спокійну флегматичну дитину, яка буде от де поклав, там і лежить, тому що характер в Давида наче в лева і це складно. Поки що ми берем тайм-аут на пару років, але я обіцяю, і собі і нашій родині, що в нас буде багато дітей, собак і взагалі, в нас буде великий дурдом”, - резюмувала вона.