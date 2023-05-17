"В разных мирах живем": украинская поп-звезда впервые рассказала об отце из России

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину на YouTube.

Что известно о родителях

Известно, что мама певицы живет в Польше, а отец - в России. Звезда изредка с ним общается. К тому же тема войны у них - табу.

"У меня прекрасный отец, мы общаемся. Редко очень, но общаемся. У меня есть один отец, и я принимаю его таким, какой он есть. У нас все окей. Просто у меня специфическая история, мы не видимся годами по очевидным причинам. Мы в разных мирах живем, вот и все", - сказала MamaRika.

MamaRika рассказала об отце из России (скриншот)

Также она отметила, что не знает, увидит ли вообще когда-нибудь отца из-за войны.

Тема войны - табу

Мужчина волнуется и за дочь, и за внука Давида, но они "ограничиваются человеческими отношениями" и не говорят о войне.

В частности, певица хорошо знает, как сильно телевизор влияет на россиян, ведь когда-то давно ездила в гости.

"Он просто живет там, и этим все сказано. Он уже пожилой дедушка. Он в адеквате настолько, насколько может быть человек, который всю жизнь прожил там. Мы эти темы никогда не поднимаем. Если он даже пробовал, то я отрезала и говорила, что мы либо общаемся о нас, либо не общаемся вообще", - добавила певица.

Она отметила, что общаются они крайне редко, чаще с целью показать внука.

Еще одна причина, по которой артистка время от времени связывается с отцом из России - это 90-летняя бабушка, которая ее воспитывала. MamaRika отметила, что это очень близкий для нее человек.