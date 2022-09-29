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"Повний треш": MamaRika розповіла, які труднощі пережила під час концертів у Європі

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Четвер 29 вересня 2022 17:25
"Повний треш": MamaRika розповіла, які труднощі пережила під час концертів у Європі MamaRika розповіла про проблеми, які виникли у неї за кордоном (instagram.com/mamarika_official)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка MamaRika певний час жила в Європі, де давала благодійні концерти. Однак, за кордоном у неї виникли серйозні труднощі.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

MamaRika перебувала на гастролях за кордоном два місяці. Вона відпрацювала благодійні концерти та зустрічалась з біженцями.

Співачка зізналась, що той час, який вона провела з українцями за кордоном - назавжди залишитись в пам'яті. Під час туру їй з чоловіком і сином довелось пережити немало труднощів.

Зірці було важко з маленькою дитиною бути постійно у дорозі. За її словами, затишку, який так потрібен дитині, не було.

"Постійні переїзди, понад 12 тисяч кілометрів машиною за неповних 2 місяці, з річною дитиною та повним багажником речей - це невимовно важко. Мамочки зрозуміють, яким важливим є прикорм в житті дитини такого віку, і як необхідно бути в затишку та мати всі умови для малечі. Цього всього у нас не було - ми жили де попало, як попало", - поділилась MamaRika.

&quot;Повний треш&quot;: MamaRika розповіла, які труднощі пережила під час концертів у ЄвропіЯкі труднощі MamaRika пережила за кордоном (instagram.com/mamarika_official)

Також вони потрапили у ДТП, через яке у них розбилась машина. До того ж вся сім'я захворіла на коронавірус, тому вони скасували низку концертів.

"Повний треш. Ну і чи варто казати, що побувавши у кількох країнах та багатьох містах, ми ще раз переконалися, що ніде не буде краще ніж вдома! Туга за Україною весь цей час просто з’їдала, і ми буквально рахували дні до повернення", - додала артистка.

&quot;Повний треш&quot;: MamaRika розповіла, які труднощі пережила під час концертів у Європі&quot;Повний треш&quot;: MamaRika розповіла, які труднощі пережила під час концертів у ЄвропіЯкі труднощі MamaRika пережила за кордоном (instagram.com/mamarika_official)

Нещодавно співачка скаржилась на європейську медицину та розповідала, що ліки купити у Польщі дуже важко.

Також MamaRika розповідала, чому відмовила чоловіка йти на фронт.

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MamaRika певец