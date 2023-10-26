"В озброєнні у мене поради". Клопотенко розповів, як дітям полюбити їсти овочі

Як дітям полюбити їсти овочі

До речі, сам кулінар зізнався, що у дитинстві зовсім не любив їсти овочі.

"Раніше я (як і більшість дітей) не любив овочі. Але раніше вже скінчилося. Тепер приміряю на себе роль борця з овоче-стереотипами і відганяю від дітей нелюбов до моркви, томатів та петрушки з пастернаком. У озброєнні у мене - топові лайфхаки та рецепти", - повідомив відомий шеф.

Так, Євген поділився робочими порадами, як полюбити овочі.

Приготуйте яєчно-овочеві мафіни і подайте їх із кетчупом. На сніданок чи з собою до школи - ідеально.

Запечена у сухарях цвітна капуста. З овочами, сиром та кетчупом.

"Це реально смачно, така тарілка буде дуже різноманітна за кольорами, смаками, текстурами. Коротше, буде нудно", - зазначив Клопотенко.

Також він рекомендує приготувати дітям оладки з броколі з кетчупом.

"Багато хто не любить брокколі, але це тому, що не куштували оладки з них. Додайте ще кетчуп і буде страва, яка ніби не овочі, а насправді овочі", - резюмував кулінар.