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"В одному купе з Кароль". Блогер епічно потролив співачку: вона відреагувала

Неділя 28 липня 2024 17:36
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"В одному купе з Кароль". Блогер епічно потролив співачку: вона відреагувала Тіна Кароль вже помітила жартівливе відео (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тіна Кароль нещодавно показала, як займається йогою в потязі. І вона точно не очікувала на те, що через це потрапить у жартівливе відео блогера Максима Старосвітського. Втім, співачка на це не образилася.

Як блогер потролив Кароль та що вона каже про це відео, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

З чого усе почалося

Кароль часто публікує відео, на яких вона займається йогою. Але декілька місяців тому вона показала, що тренується навіть у потязі. Співачка демонструвала гнучкість та складні "трюки", чим сильно вразила фанів.

&quot;В одному купе з Кароль&quot;. Блогер епічно потролив співачку: вона відреагувала

Кароль в потязі (скріншот)

Пародія блогера

І нещодавно Старосвітський показав, як би на йогу Кароль реагували люди, які могли бути у купе. Відео вийшло досить кумедним.

"Коли їдеш в одному купе з Тіною Кароль", - підписав блогер свій новий "рілз".

Реакція Кароль

У коментарях під відео несподівано з'явилася співачка. Як виявилося, жарт їй сподобався.

"Репост! Топ", - написала Кароль.

Ба більше, вона навіть репостнула відео до себе в Stories. Судячи з усього, артистка має почуття гумору та не боїться жартів, навіть якщо в них об'єктом тролінгу стає саме вона.

&quot;В одному купе з Кароль&quot;. Блогер епічно потролив співачку: вона відреагувала

Реакція співачки (скріншот)

Як реагує мережа

Користувачі не приховують, що відео їм сподобалося. У коментарях вони пишуть:

  • "Можна закривати тренд, краще не буде"
  • "Де придбати квиток до цього купе?"
  • "Це дуже смішно"
  • "Як же я орнув!"
  • "Я знала, що на це буде пародія!".

До слова, нещодавно Кароль показалася з красенем-сином.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що зірка "Перших ластівок" освідчився своїй коханій.

Під час створення матеріалу було використано джерела: TikTok та Instagram Кароль, допис з Instagram Старосвітського.

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