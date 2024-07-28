Зірка "Перших ластівок" освідчився своїй коханій: зворушливе відео
28-річний український актор Олег Гуцуляк, якого знають за серіалом "Перші ластівки", освідчився своїй дівчині, акторці Дані Кузь.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний Instagram-акаунт Нового каналу.
Так, пропозицію руки та серця Гуцуляк зробив на весіллі у спільних друзів.
Він умовив наречену під час традиційного кидання букета вручити його саме Дані.
У цей момент артист став на одне коліно з каблучкою у руках перед обраницею.
Кузь зовсім не очікувала такого повороту подій. Вона розплакалася, але відповіла довгоочікуваним "так".
Реакія юзерів
Користувачі мережі вітають пару і бажають акторам многая літа.
- Як зворушливо. Хай щастить молодим
- Боже, я аж плачу, а ще коли побачила її сльози - взагалі накрило мене, міцного кохання вам
- Хай ваше кохання буде міцним і будьте щасливі під мирним небом
- Дуже гарна пара
Зазначимо, що пара познайомилася на майстер-класі з акторської майстерності. Закохані працюють у різних театрах Києва.
Олег Гуцуляк з коханою (фото: instagram.com/kuuuz_dana)
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