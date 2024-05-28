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"В очікуванні квіточки": дружина Євгена Кота зачарувала знімками з нової фотосесії

Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Автор: Юлія Любченко

Наталія Татарінцева перебуває на третьому триместрі вагітності, і жінка настільки сильно кайфує від свого стану, що дуже часто влаштовує собі фотосесії.

Про крайню з них, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис Наталі.

Наталія Татарінцева показала нові кадри з вагітним животиком

Дружина відомого українського танцюриста та хореографа Євгена Кота чекає на свого первістка, а точніше, на народження маленької принцеси. 

Оскільки зіркова пара дуже довго чекала на вагітність, то зараз вони обидва кайфують від процесу виношування першої дитини. Саме для того, щоб запам’ятати ці щасливі миті Наталія фотографується у різних та прекрасних образах. 

Так, у крайній і дуже цікавій фотосесії Наталя показала ніжний і романтичний образ, який підкреслив її вагітних животик.

Наталія Татарінцева показала нові кадри з вагітним животиком (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"В очікуванні своєї квіточки", - ніжно підписала світлини танцівниця.

Гімнастка одягнула обтислу рожеву сукню без бретелей та високі рукавички. Також вона заплела волосся в акуратний пучок та доповнила образ об'ємними сережками з перлинами. 

Але родзинкою фотосесії стали великі рожеві тюльпани біля ніг Наталі, вони створені з паперу, але виглядають дуже реалістично.

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Євген КотбеременностьВагітна жінка