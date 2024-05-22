Дружина Євгена Кота засвітила вагітний животик на останніх сроках у яскравій фотосесії

Дружина Євгена Кота Наталія Татарінцева чекає на свого першого малюка, у пари має народитися дівчинка. Оскільки це перша вагітність Наталії, то вона вже встигла зробити багато фотосесій.

А якою була крайня з них, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис жінки.

Наталія Татарінцева показала нові фото на останньому триместрі

Наталію вважають неймовірною жінкою, яка пропагує здорову жіночність, любов до себе, важливість роботи над собою та розуміти, яка вона і чого хоче.

Жінка має багато курсів для жінок, які можуть допомогти розвинути гнучкість, покращити поставу, схуднути без заборон і знущань над собою. І навіть під час вагітності Наталя не припиняє займатися та робити жінок щасливими.

Та, звісно, на третьому триместрі жінці вже не так легко даються фізичні навантаження, проте вона робить неймовірні фотосесії, які закарбовують спогади про період вагітності.

Так, в крайній фотосесії Наталя показала розкішний образ у кольорі Тіффані, який підкреслює природну красу дружини танцюриста і дуже гарно обтягує вагітний животик.

Як виглядає дружина Євгена Кота на останньому триместрі (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Гімнастка одягнула боді та неймовірну накидку, яка нагадує елементи з вбрання балерин. Також вона заплела волосся в акуратний пучок та доповнила образ масивними сережами.

"Жіночність. Грація. Вишуканість. Сила і ніжність. Дуже хотілось створити образ, який зможе достойно підкреслити саме ці риси Наталії. Два місяці праці над образом. Над кожною крихітною деталлю. І ось нарешті ці дві перлинки в одному кадрі. Вийшло, на мою думку, неймовірно”, - пише фотограф, яка робила фото для Наталії".