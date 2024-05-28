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"В ожидании цветочка": жена Евгения Кота очаровала снимками с новой фотосессии

Наталья Татаринцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Автор: Юлия Любченко

Наталья Татаринцева находится на третьем триместре беременности, и женщина настолько сильно кайфует от своего состояния, что очень часто устраивает фотосессии.

О крайней из них, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Натальи.

Наталья Татаринцева показала новые кадры с беременным животиком

Жена известного украинского танцора и хореографа Евгения Кота ждет своего первенца, а точнее, рождения маленькой принцессы.

Поскольку звездная пара очень долго ждала беременность, то сейчас они оба кайфуют от процесса вынашивания первого ребенка. Именно для того, чтобы запомнить эти счастливые мгновения, Наталья фотографируется в разных и прекрасных образах.

Да, в крайней и очень интересной фотосессии Наталья показала нежный и романтичный образ, который подчеркнул ее беременный животик.

Наталья Татаринцева показала новые кадры с беременным животиком (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"В ожидании своего цветочка", - нежно подписала фотографии танцовщица.

Гимнастка надела обжатое розовое платье без бретелей и высокие перчатки. Также она заплела волосы в аккуратный пучок и дополнила образ объемными серьгами с жемчужинами.

Но изюминкой фотосессии стали большие розовые тюльпаны у ног Натали, они созданы из бумаги, но выглядят очень реалистично.

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Евгений КотбеременностьБеременная женщина