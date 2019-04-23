Как в Бердянске спасали китов: подробности акции (видео)

В Бердянске местные жители провели экологическую акцию и убрали мусор на побережье Азовского моря. В мероприятии "Осознанная уборка" приняли участие около 50 неравнодушных граждан, говорится в сюжете местного телеканала TV5.

Больше всего на пляже пластикового мусора, что особенно беспокоит жителей Бердянска.

"Вилки, ложки, бутылки, упаковки из-под чипсов и напитков... Ребята, пожалуйста, не делайте так. Все это попадет в море, из моря это попадет в желудок рыбы, а рыба попадет к вам на стол", - говорит одна из участниц акции.

В Бердянске жители провели акцию "Осознанная уборка" (фото: скриншот)

За два часа им удалось собрать несколько десятков мешков с мусором. Оно не попадет в море, и, как уверены активисты, спасет жизнь кита. Возможно, и не одного.

Активисты говорят, что один такой мешок с пластиковым мусором может стать причиной смерти кита (фото: скриншот)

"Наш пластик с родных берегов Бердянска уплывает в мировой океан. А пластик, это уже научно доказано, становится реальной причиной гибели китов. Когда кит, засасывая в себя воду, для того чтобы подпитаться мелким планктоном, засасывает и пластик. И 6-7 кг пластика приводит к гибели кита. Ну представьте, огромный кит - это тонны, и 6 килограм пластика... Вот это взять любой пакет - и это целый кит", - рассказала участница акции Наталия Кулик.

Участники "Осознанной уборки" готовы продолжать акцию в разных локациях Бердянска (фото: скриншот)

Люди для проведения "Осознанной уборки" вышли на побережье, чтобы после зимнего сезона убрать мусор и навести порядок в любимых живописных мест отдыха. Инициатором проведения акции стала художница, которая через соцсети собрала десятки желающих убрать мусор на локациях, где его много, а внимания коммунальных служб - мало.

Активисты призвали не оставлять после себя мусор (фото: скриншот)

В частности, небольшой пляж между 5-й дамбой и яхт-клубом является любимым местом отдыха жителей и гостей города. Единственный недостаток - пляж не оборудован, здесь нет не только туалетов и раздевалок, но и контейнеров для сбора мусора.

Видео: YouTube / Телеканал TV5

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали завораживающие кадры - как выглядит Азовское море из космоса.

Также мы писали о том, что экологи присоединились к популярному флешмобу #10YearChallenge и показали, как изменилась наша природа и экосистема за последние десять лет. Кадры домонстрируют пользователям соцсетей довольно тревожную тенденцию.

Напомним также, что экозащитники требуют от французских властей провести обеззараживание собора Нотр-Дам де Пари, который пострадал от масштабного пожара.