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Азовское море показали из космоса: потрясающее фото

STYLERЖизнь    19.04.2019 - 23:13
Азовское море показали из космоса: потрясающее фото
Азовское море (фото: facebook.com)

Азовское море невероятно выглядит на космическом снимке

Азовское море показали из космоса. На невероятном фото, четко виден Керченский пролив, Черное и Азовское море, пролив Босфор, Мраморное море и пролив Дарданеллы. Снимок опубликовал в Facebook блогер и популизатор астрофизики Валентин Гаденов.

Космическое фото выглядит довольно непривычно, и одновременно завораживающе.

Азовское море показали из космоса: потрясающее фото

Азовское море сняли из космоса (фото: facebook.com/valentin.gadenoff)

Пользователи сети восторгаются изображением, оставляя много комментариев.

  • "Родные места!"
  • "Любимое";
  • "Вау! Красиво!"
  • "Невероятное зрелище..."
  • "Мариуполь там где-то".

Напомним, Европейский Союз призывает РФ обеспечить свободный проход через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает блокаду Азовского моря.

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