Азовское море показали из космоса: потрясающее фото

Азовское море невероятно выглядит на космическом снимке
Азовское море показали из космоса. На невероятном фото, четко виден Керченский пролив, Черное и Азовское море, пролив Босфор, Мраморное море и пролив Дарданеллы. Снимок опубликовал в Facebook блогер и популизатор астрофизики Валентин Гаденов.
Космическое фото выглядит довольно непривычно, и одновременно завораживающе.
Азовское море сняли из космоса (фото: facebook.com/valentin.gadenoff)
Пользователи сети восторгаются изображением, оставляя много комментариев.
Напомним, Европейский Союз призывает РФ обеспечить свободный проход через Керченский пролив.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает блокаду Азовского моря.