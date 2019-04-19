Азовское море показали из космоса: потрясающее фото

Азовское море (фото: facebook.com)

Азовское море невероятно выглядит на космическом снимке

Азовское море показали из космоса. На невероятном фото, четко виден Керченский пролив, Черное и Азовское море, пролив Босфор, Мраморное море и пролив Дарданеллы. Снимок опубликовал в Facebook блогер и популизатор астрофизики Валентин Гаденов.

Космическое фото выглядит довольно непривычно, и одновременно завораживающе.

Азовское море сняли из космоса (фото: facebook.com/valentin.gadenoff)

Пользователи сети восторгаются изображением, оставляя много комментариев.

"Родные места!"

"Любимое";

"Вау! Красиво!"

"Невероятное зрелище..."

"Мариуполь там где-то".

Напомним, Европейский Союз призывает РФ обеспечить свободный проход через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает блокаду Азовского моря.