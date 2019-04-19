В Париже назвали новую версию пожара в Нотр-Дам де Пари

Фото: пожар в Нотр-Даме (twitter.com/PompiersParis)

Следователи выясняют, был ли пожар в соборе связан с компьютерным сбоем

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове предположил, что некий сбой в компьютерной системе мог привести к пожару в Нотр-Дам де Пари. Об этом сообщает Associated Press.

Однако он не уточнил, о какой именно компьютерной системе идет речь, однако отметил, что причина пожара, вероятно, будет установлена в скором времени.

"Возможно, мы узнаем, что произошло (в соборе перед пожаром, - ред.) через два-три месяца", - сказал он.

Также газета Le Parisien сообщает, что следователи выясняют, был ли пожар в соборе связан с компьютерным сбоем или с неправильной работой временных лифтов, которые использовались во время ремонтных работ.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате пожара сильно пострадало здание, в частности обрушилась крыша и шпиль. При тушении огня пострадал один пожарный и двое полицейских.

Уже есть несколько версий причины возгорания собора. В частности, пожарные считают, что это произошло из-за работы по реставрации здания. По версии прокуратуры, свидетельства преднамеренного поджога собора Парижской Богоматери нет.

Работающие на месте пожара в Соборе ​ Богоматери криминалисты назвали вероятную причину инцидента. Они считают, что причиной пожара является проблема с электрикой.