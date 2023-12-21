Узвар із сухофруктів на Святвечір: рецепт на п'ять літрів з фото і відео

Суміш із сухофруктів називають узваром. Напій вважається обов'язковим на Святвечір. Також іноді його плутають із компотом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Закарпатська господиня".
Найчастіше в його склад входять сушені яблука, груші та сливи, але можна знайти рецепти з курагою, родзинками та вишнею. Щодо спецій, то тут вже на власний вибір кожного.
Для приготування узвару, знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку всі сухофрукти потрібно ретельно промити. У шестилітрову каструлю налийте 5 літрів води та добре нагрійте її, майже до кипіння.
Після цього покладіть у воду сухофрукти, доведіть до кипіння й прокип’ятіть на легкому вогні 2 хвилини. Далі вимкніть вогонь та додайте цукор.
В кінці узвару потрібно дати настоятися та процідіть його, щоб відділити сухофрукти від рідини.
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