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Узвар із сухофруктів на Святвечір: рецепт на п'ять літрів з фото і відео

Як зварити узвар (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Суміш із сухофруктів називають узваром. Напій вважається обов'язковим на Святвечір. Також іноді його плутають із компотом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Закарпатська господиня".

Список інгредієнтів

Найчастіше в його склад входять сушені яблука, груші та сливи, але можна знайти рецепти з курагою, родзинками та вишнею. Щодо спецій, то тут вже на власний вибір кожного.

Для приготування узвару, знадобляться такі інгредієнти:

  • слива сушена - 200 г
  • сушені яблука - 200 г
  • сушена груша - 200 г
  • цукор - 3 ст.л

Легкий спосіб приготування

Спочатку всі сухофрукти потрібно ретельно промити. У шестилітрову каструлю налийте 5 літрів води та добре нагрійте її, майже до кипіння.

Після цього покладіть у воду сухофрукти, доведіть до кипіння й прокип’ятіть на легкому вогні 2 хвилини. Далі вимкніть вогонь та додайте цукор.

В кінці узвару потрібно дати настоятися та процідіть його, щоб відділити сухофрукти від рідини. 

Рецепт приготування узвару (скриншот)

 

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