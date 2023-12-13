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Приготувати канапки з ікрою можна по-новому: оригінальний лайфхак з мережі

Середа 13 грудня 2023 18:18
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Приготувати канапки з ікрою можна по-новому: оригінальний лайфхак з мережі Як оригінально приготувати бутерброди з ікрою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Новий рік вже зовсім скоро, тому саме час подумати, як оригінально подати святкові бутерброди. Канапки з ікрою завжди в центрі святкового столу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok.

Який лайфхак варто спробувати

Завдяки цьому способу ікра наглухо розміститься на маслі, й жодна ікринка не відпаде. Автор лайфхаку акцентує нашу увагу на тонкому багеті, щоб канапки малий вишуканий вигляд.

Важливо пам'ятати, що хліб обовʼязково має бути свіжим, щоби було легше робити поглиблення, а вершкове масло залишіть за кімнатної температури, щоб воно стало м'яким.

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Лайфхак

оригинальный звук - Sweet_lana

Як вибрати натуральну червону ікру

Банка ікри повинна бути без механічних пошкоджень і містити чітку інформацію. Намагайтеся вибирати прозору банку, щоб було видно ікринки. Вони повинні бути однакового кольору і розміру.

До того ж варто збовтати ікру. Якщо ви чуєте булькаючі звуки - ікра може бути не дуже свіжою.

Купуйте ікру, якій не більше три місяці - вона вважається найсмачнішою.

Важливо, що занадто низька ціна ікри повинна насторожити. Зберігати ікру при мінусовій температурі можна 12 місяців, якщо при плюсовій - 6 місяців.

Якщо ікринки злипаються і схожі на кашу - ікра несвіжа або її неправильно зберігали.

Раніше ми повідомляли, кому не можна їсти червону ікру і як правильно зберігати делікатес, щоб не отруїтися.

Також ми писали, як відрізнити справжню червону ікру від підробки.

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