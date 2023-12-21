Узвар из сухофруктов на Святвечер: рецепт на пять литров с фото и видео

Смесь из сухофруктов называют узваром. Напиток считается обязательным в Святвечер. Также иногда его путают с компотом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Закарпатська господиня".
Чаще всего в его состав входят сушеные яблоки, груши и сливы, но можно найти рецепты с курагой, изюмом и вишней. Что касается специй, то здесь уже на выбор каждого.
Для приготовления узвара, понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала все сухофрукты нужно тщательно промыть. В шестилитровую кастрюлю налейте 5 литров воды и хорошо нагрейте ее до кипения.
После этого положите в воду сухофрукты, доведите до кипения и прокипятите на легком огне 2 минуты. Затем выключите огонь и добавьте сахар.
В конце узвару нужно дать настояться и процедите его, чтобы отделить сухофрукты от жидкости.
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