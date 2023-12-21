Узвар из сухофруктов на Святвечер: рецепт на пять литров с фото и видео

Список ингредиентов

Чаще всего в его состав входят сушеные яблоки, груши и сливы, но можно найти рецепты с курагой, изюмом и вишней. Что касается специй, то здесь уже на выбор каждого.

Для приготовления узвара, понадобятся следующие ингредиенты:

слива сушеная - 200 г

сушеные яблоки - 200 г

сушеная груша - 200 г

сахар - 3 ст.л

Легкий способ приготовления

Сначала все сухофрукты нужно тщательно промыть. В шестилитровую кастрюлю налейте 5 литров воды и хорошо нагрейте ее до кипения.

После этого положите в воду сухофрукты, доведите до кипения и прокипятите на легком огне 2 минуты. Затем выключите огонь и добавьте сахар.

В конце узвару нужно дать настояться и процедите его, чтобы отделить сухофрукты от жидкости.

Рецепт приготовления узвара (скриншот)