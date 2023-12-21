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Узвар из сухофруктов на Святвечер: рецепт на пять литров с фото и видео

Как сварить узвар (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Смесь из сухофруктов называют узваром. Напиток считается обязательным в Святвечер. Также иногда его путают с компотом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Закарпатська господиня".

Список ингредиентов

Чаще всего в его состав входят сушеные яблоки, груши и сливы, но можно найти рецепты с курагой, изюмом и вишней. Что касается специй, то здесь уже на выбор каждого.

Для приготовления узвара, понадобятся следующие ингредиенты:

  • слива сушеная - 200 г
  • сушеные яблоки - 200 г
  • сушеная груша - 200 г
  • сахар - 3 ст.л

Легкий способ приготовления

Сначала все сухофрукты нужно тщательно промыть. В шестилитровую кастрюлю налейте 5 литров воды и хорошо нагрейте ее до кипения.

После этого положите в воду сухофрукты, доведите до кипения и прокипятите на легком огне 2 минуты. Затем выключите огонь и добавьте сахар.

В конце узвару нужно дать настояться и процедите его, чтобы отделить сухофрукты от жидкости.

Рецепт приготовления узвара (скриншот)

 

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