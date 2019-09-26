Узурпация власти: Вакарчук резко "наехал" на Зеленского

Святослав Вакарчук на пресс-конференции во Львове раскритиковал политику Владимира Зеленского и его команды. Лидер партии Голос считает, что за достижениями команды президента, которые обрастают аплодисментами, стоят тревожные тенденции.

Такой тенденцией, по словам нардепа, следует считать узурпацию власти командой Зеленского. Вакарчук утверждает, что в первый же день работы парламента начали вноситься изменения в Конституцию, которые усиливают полномочия президента, нивелируют полномочия парламента, укрепляют силовые структуры (Закон о прокуратуре, Закон о государственной службе).

Святослав Вакарчук в Верховной Раде (фото: РБК-Украина)

"Все эти вещи говорят о том, что есть опасная тенденция концентрации полномочий в руках одной маленькой команды, а конкретнее - президента Украины", - заявил Вакарчук.

Нардеп говорит, что предшественники Зеленского также начинали свой приход к власти с изменений, которые бы усиливали их полномочия. Однако Ющенко и Порошенко мешал сильный парламент. А Кучму и Януковича остановили украинцы, вышедшие на Майдан.

"Как показывает опыт, украинский народ диктатуры не терпит и любит свободу, даже если хочет как можно лучших и быстрых изменений", - утверждает лидер "Голоса".

Кроме того, нардеп ответил на упреки о том, что он не может критиковать власть, поскольку сам теперь является этой властью. Святослав Вакарчук заявляет, что команда Зеленского образовала монобольшинство в исполнительной власти и несет за нее полную ответственность.

"Именно монобольшинство и президент несут сейчас полную ответственность за исполнительную власть в Украине... "Голос" сделает все, чтобы они не сделали глупостей, или не делали тех вещей, которые приведут к большим проблемам в стране", - заявил музыкант.