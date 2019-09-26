Узурпація влади: Вакарчук різко "наїхав" на Зеленського

Святослав Вакарчук на прес-конференції у Львові розкритикував політику Володимира Зеленського і його команди. Лідер партії Голос вважає, що за досягненнями команди президента, які обростають аплодисментами, стоять тривожні тенденції.

Такою тенденцією, за словами нардепа, слід вважати узурпацію влади командою Зеленського. Вакарчук стверджує, що в перший же день роботи парламенту почали вноситися зміни до Конституції, які посилюють повноваження президента, нівелюють повноваження парламенту, зміцнюють силові структури (Закон про прокуратуру, Закон про державну службу).

Святослав Вакарчук у Верховній Раді (фото: РБК-Україна)

"Всі ці речі говорять про те, що є небезпечна тенденція концентрації повноважень в руках однієї маленької команди, а конкретніше - президента України", - заявив Вакарчук.

Нардеп каже, що попередники Зеленського також розпочинали свій прихід до влади зі змін, які б посилювали їхні повноваження. Однак Ющенку та Порошенку заважав сильний парламент. А Кучму і Януковича зупинили українці, що вийшли на Майдан.

"Як показує досвід, український народ диктатури не терпить і любить свободу, навіть якщо хоче якомога кращих і швидших змін", - стверджує лідер "Голоса".

Крім того, нардеп відповів на закиди про те, що він не може критикувати владу, оскільки сам тепер є цією владою. Святослав Вакарчук заявляє, що команда Зеленського утворила монобільшість у виконавчій владі і несе за неї повну відповідальність.

"Саме монобільшість і президент несуть зараз повну відповідальність за виконавчу владу в Україні… "Голос" зробить все, щоб вони не зробили дурниць, або не робили тих речей, які приведуть до великих проблем в країні", - заявив музикант.