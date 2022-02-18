Как узнать, хорошие семена или плохие: ищите эти фразы на пакетике

Пришло время запасаться семенами, сеять рассаду и готовиться к новому огородно-дачному сезону. При выборе пакетиков важно обращать внимание на ряд нюансов, чтобы получить хороший урожай овощей, ягод или цветущий сад.
Как это сделать, пишут Semena.in.ua.
Не слушайте уверения продавцов и не "ведитесь" на обещания собрать тонны огурцов-помидоров из десяти семян. Вместо этого внимательно читайте упаковку.
На что нужно обратить внимание:
Избегайте семенного материала неизвестных производителей.
Яркая упаковка привлекает внимание покупателей, но нужно обращать внимание не только на качество печати и красивого рисунка, но и изучать написанную на упаковке информацию.
Учитывайте, что семена гибридных культур нельзя будет собрать, чтобы посеять на следующий год. Их нужно покупать каждый год.
Дражированные семена обрабатываются стимуляторами и удобрениями. Не нужно от них отказываться, ведь оно проходит тщательную проверку и не вредят здоровью.
У покупки семян впрок нет ничего плохого, но покупать их слишком много не стоит. Они могут испортиться.
Смотрите на цену. Не нужно покупать слишком дорогие семена, но и избегайте дешевого товара.
Ранее мы писали, когда сеять помидоры на рассаду, чтобы собрать богатый урожай.
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