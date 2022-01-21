Когда сеять помидоры на рассаду, чтобы собрать богатый урожай
Помидоры - одна из самых популярных овощных культур, выращиваемых способом рассады. Здесь очень важно угадать, когда именно высевать томаты, чтобы не опоздать или не допустить перерастания саженцев перед пересадкой в теплицы, парники или открытый грунт.
Когда и как правильно нужно сеять помидоры, чтобы получить сильную рассаду, а в будущем богатый урожай - читайте ниже в нашем материале Styler.
Многое зависит от сорта и климата
Как пишет Kvitkainfo, при выборе времени посева нужно ориентироваться на:
- климатические условия региона,
- скороспелость выбранного сорта,
- место посадки.
Даты посадки
Сажать помидоры на рассаду нужно начинать в последние дни февраля или в начале марта и до конца апреля. Многое зависит от сорта: как правило, сроки посева указываются производителем на упаковке.
Если вы будете сажать рассаду в открытый грунт, а не в теплицу, семена следует сеять чуть позже - в середине марта.
В целом от времени высева семян до высадки проходит 52-58 дней, поэтому в зависимости от этого срока и прогноза погоды (готовности почвы) можно планировать точную дату.
Нужно знать, что переросшая рассада также будет слабой, поэтому сеять семена помидоров слишком рано нехорошо.
Несколько важных советов
Чтобы рассада была здоровой и мощной, создайте для нее большое количество света и оптимальную температуру.
Некоторые рекомендуют опрыскивать кусты несколько раз в день водой, хотя помидоры не очень любят воздушную влагу. Но с учетом сухости в квартирах иногда это делать нужно. А лучше поставить увлажнитель воздуха.
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