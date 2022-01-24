Как вырастить 100 кг огурцов всего из шести кустов: опытные дачники открыли секрет

Огурцы можно успешно выращивать в теплице, собирая щедрый урожай. Но есть некоторые секреты, которые помогут вам сильно увеличить плодовитость ваших кустов. Опытные дачники утверждают, что всего с шести кустов можно собрать до 100 кг овощей.

Как добиться таких превосходных результатов?

Возьмите всего 6 семян и высадить огурцы. Когда появятся всходы, то нужно их правильно подвязать. Когда у овоща появляются пасынки, многие дачники их удаляют. Но делать этого не стоит.

Оставьте пару пасынков и подвяжите их к основной части овоща. Как только появится пару штук плодов, их стоит прищипывать.

Не забывайте при этом удалять листья большого размера.

Огородники говорят, что если сделать все правильно, то каждый день можно собирать по 5 кг овощей.

Какие еще секреты стоит знать?

Нельзя выращивать огурцы из года в год на одном и том же месте. Овощи будут часто болеть, и о хорошем урожае вам следует забыть.

Чтобы подготовить почву к посадке, стоит использовать органические удобрения.

После чего подкармливайте огурцы любыми зелеными составами, изготовленными самостоятельно.

Щедро поливайте огурцы: примерно по ведру на один куст. Поливать нужно в утреннее время, но не холодной водой. Вода должна успеть прогреться к этому моменту.