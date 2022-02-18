Як дізнатися, хороше насіння або погане: шукайте ці фрази на пакетику

Прийшов час запасатися насінням, сіяти розсаду і готуватися до нового городньо-дачного сезону. При виборі пакетиків важливо звертати увагу на ряд нюансів, щоб отримати хороший урожай овочів, ягід або квітучий сад.
Як це зробити, пишуть Semena.in.ua.
Не слухайте запевнення продавців і не "ведіться" на обіцянки зібрати тонни огірків-помідорів з десяти насіння. Замість цього уважно читайте упаковку.
На що потрібно звернути увагу:
Уникайте насіннєвого матеріалу невідомих виробників.
Яскрава упаковка привертає увагу покупців, але потрібно звертати увагу не тільки на якість друку і красивого малюнка, але і вивчати написану на упаковці інформацію.
Враховуйте, що насіння гібридних культур не можна буде зібрати, щоб посіяти на наступний рік. Його потрібно купувати щороку.
Дражироване насіння обробляється стимуляторами і добривами. Не потрібно від нього відмовлятися, адже воно проходить ретельну перевірку і не шкодить здоров'ю.
У покупки насіння про запас немає нічого поганого, але купувати його занадто багато не варто. Воно може зіпсуватися.
Дивіться на ціну. Не потрібно купувати занадто дороге насіння, але і уникайте дешевого товару.
Раніше ми писали, коли сіяти помідори на розсаду, щоб зібрати багатий урожай.
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