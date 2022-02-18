Як дізнатися, хороше насіння або погане: шукайте ці фрази на пакетику

Дивимося на упаковку

Не слухайте запевнення продавців і не "ведіться" на обіцянки зібрати тонни огірків-помідорів з десяти насіння. Замість цього уважно читайте упаковку.

На що потрібно звернути увагу:

Назва культури, сорти (гібрида). Дані на упаковці повинні бути прописані великими літерами і на видному місці. Також на упаковці є короткий опис умов і термінів вирощування культури (зазвичай у формі тексту і схеми). Адреса і телефон виробника, іноді електронна адреса і соцмережі. Сумлінному виробнику нема чого приховувати. Номер партії товару. Кожна партія в роздрібній торгівлі, має "сертифікат якості". У разі виникнення претензій до якості насіння, вистежити партію можна буде за номером. Термін придатності або зберігання. Подивіться на місяць і рік фасування і придатності. Дата повинна бути проштампована, а не надрукована в друкарні. Номер ДСТУ. Насіння в пакетиках, якщо воно упаковане офіційними виробниками, проходять контроль на відповідність ДСТУ. Кількість насіння в упаковці. Виробник посівного матеріалу, який поважає себе і покупця, вказує не вага в грамах, а кількість насіння в упаковці. Схожість посівного матеріалу. Виробник не може гарантувати стовідсоткову схожість насіння. Але 80% і вище - це високий показник схожості. Опис сорту (гібрида). Він містить інформацію про переваги та особливості такого сорту. В описі овочевих культур вказані і рекомендації щодо застосування. Рік врожаю посівного матеріалу. Якщо рік збору не вказано, немає гарантії, що до упаковки насіння не знаходилося просто на складі. Попередження виробника. Наприклад, на упаковці може бути напис: "насіння не потрібно прогрівати і протруювати". Це означає, що передпосівну обробку насіння вже провели до реалізації. Якщо такої вказівки немає, можна проводити протруювання до посіву.

Популярні помилки у виборі насіння

Уникайте насіннєвого матеріалу невідомих виробників.

Яскрава упаковка привертає увагу покупців, але потрібно звертати увагу не тільки на якість друку і красивого малюнка, але і вивчати написану на упаковці інформацію.

Враховуйте, що насіння гібридних культур не можна буде зібрати, щоб посіяти на наступний рік. Його потрібно купувати щороку.

Дражироване насіння обробляється стимуляторами і добривами. Не потрібно від нього відмовлятися, адже воно проходить ретельну перевірку і не шкодить здоров'ю.

У покупки насіння про запас немає нічого поганого, але купувати його занадто багато не варто. Воно може зіпсуватися.

Дивіться на ціну. Не потрібно купувати занадто дороге насіння, але і уникайте дешевого товару.