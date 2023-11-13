В Ужгороді військкоми посеред ночі мобілізували водія автобуса, який віз дітей на змагання

Деталі скандалу в Ужгороді

Водій заночував у хостелі "Монада", куди приблизно о 1:30 ночі увірвалися співробітники ТЦК із поліцейськими і насильно забрали його разом з іншими чоловіками до військкомату. Телефон у чоловіка забрали і не дали зв’язатися з рідними та тренерами, а після військово-лікарської комісії одразу направили до навчального центру в Чернігові.

Чоловік спробував пояснити, що є єдиним водієм для дитячої групи спортсменів, однак співробітники ТЦК не прийняли його слова до відома.

Згодом журналіст повідомив, що перевізник підготував іншого водія, щоб повернути спортсменів. За ключами від автобуса до військкомату довелось посилати дівчину з Маріуполя, яка мешкає в Ужгороді.

"Дзвонимо переселенцям, що з Маріуполя, які наразі проживають в Ужгороді, пояснюємо ситуацію та слізно, по людськи, просимо дівчину поїхати і таки забрати ключі від автобуса.. Справжня українка, Юліана, погодилася і, зі складнощами доступу в районний військомат, отримала ключі", - написав Павловський.

Реакція українців на скандал

Люди в коментарях написали, що все це нагадує "сталінські часи".