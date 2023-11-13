В Ужгороде военкомы посреди ночи мобилизовали водителя автобуса, который вез детей на соревнование

Детали скандала в Ужгороде

Водитель заночевал в хостеле "Монада", куда примерно в 1:30 ночи ворвались сотрудники ТЦК с полицейскими и насильно забрали его вместе с другими мужчинами в военкомат. Телефон у мужчины забрали и не дали связаться с родными и тренерами, а после военно-врачебной комиссии сразу направили в учебный центр в Чернигове.

Мужчина попытался объяснить, что является единственным водителем для детской группы спортсменов, однако сотрудники ТЦК не приняли его слова к сведению.

Позже журналист сообщил, что перевозчик подготовил другого водителя, чтобы вернуть спортсменов. По ключам от автобуса в военкомат пришлось посылать девушку из Мариуполя, проживающую в Ужгороде.

"Звоним переселенцам, что из Мариуполя, которые сейчас проживают в Ужгороде, объясняем ситуацию и слезно, по человечески, просим девушку поехать и все-таки забрать ключи от автобуса", - написал Павловский.

Реакция украинцев на скандал

Люди в комментариях написали, что все это напоминает "сталинское время".