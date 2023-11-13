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В Ужгороде военкомы посреди ночи мобилизовали водителя автобуса, который вез детей на соревнование

В Ужгороде принудительно мобилизовали водителя (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ужгороде представители ТЦК мобилизовали водителя автобуса, который возил детскую сборную из Винницы на соревнования по тхэквондо.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook журналиста Виталия Павловского.

Детали скандала в Ужгороде

Водитель заночевал в хостеле "Монада", куда примерно в 1:30 ночи ворвались сотрудники ТЦК с полицейскими и насильно забрали его вместе с другими мужчинами в военкомат. Телефон у мужчины забрали и не дали связаться с родными и тренерами, а после военно-врачебной комиссии сразу направили в учебный центр в Чернигове.

Мужчина попытался объяснить, что является единственным водителем для детской группы спортсменов, однако сотрудники ТЦК не приняли его слова к сведению.

Позже журналист сообщил, что перевозчик подготовил другого водителя, чтобы вернуть спортсменов. По ключам от автобуса в военкомат пришлось посылать девушку из Мариуполя, проживающую в Ужгороде.

"Звоним переселенцам, что из Мариуполя, которые сейчас проживают в Ужгороде, объясняем ситуацию и слезно, по человечески, просим девушку поехать и все-таки забрать ключи от автобуса", - написал Павловский.

Реакция украинцев на скандал

Люди в комментариях написали, что все это напоминает "сталинское время".

  • Хорошо, что все хорошо.... Но что-то эти методы призыва прямо сталинские времена напоминает.
  • Каждое мнение важно. Спасибо! Но уже ставших на учет водителей практически не найдешь на спокойной территории Украины.. Все там.. Скоро почувствуем профессиональный голод и мы, потребители.
  • Угон человека, если у него забрали телефон и документы.
  • Ловят тех, кто не откупился, независимо от того, где этот человек нужнее.

Раньше мы рассказывали о том, можно ли попасть в тюрьму, если вам вручили три повестки, а вы не пришли в военкомат.

Читайте также о том, какой трюк придумали работники ТЦК, чтобы вручать повестки.

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Мобилизация в УкраинеТЦК